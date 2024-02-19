OnePlus разрабатывает новые «умные» часы

После долгого перерыва компания OnePlus собирается вернуться в сегмент «умных» часов. Их последний выпуск в этой категории относится к 2021 году, и на сегодняшний день они остаются единственными.

Однако теперь появились официальные тизеры второго поколения смарт-часов. Предположительно, их дебют состоится на предстоящем мероприятии MWC 2024 в Барселоне, об этом пишет издание GizmoChina.

Компания поделилась тизер-постером OnePlus Watch 2 на своем официальном форуме, не разглашая официального названия устройства и его характеристики. На постере предлагается пользователям попробовать угадать их.

На тизерном изображении четко виден силуэт «умных» часов с металлическим шасси и выступом на правой стороне, который, по мнению GizmoChina, скорее всего предназначен для заводной головки и физической кнопки, аналогичной Digital Crown у Apple Watch.