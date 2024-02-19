«Летайте самолётами Аэрофлота» – Патриарх Кирилл назвал лучший рецепт от атеизма

В программе «Слово пастыря» на телеканале «Спас» Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рекомендовал всем зрителям при длительных путешествиях отдавать приоритет самолётам авиакомпании «Аэрофлот».

По мнению главы РПЦ, её воздушные суда – своего рода «прививка от атеизма».

– У меня хоть есть и собственный самолёт, но иногда приходится летать и «Аэрофлотом», что впрочем меня никогда не смущало, – заметил патриарх. – А ещё у нашей любимой авиакомпании есть некая богоизбранность – если берёшь билет на самолёт «Аэрофлота», обязательно молишься – вот так люди избавляются от атеизма и приходят к православной вере.

Священнослужитель подчеркнул, что численность паствы существенно возросла после введения антироссийских санкций в 2022 году.

– В церковь стали приходить не только пассажиры, но и пилоты, и стюардессы, ранее более легкомысленно относившиеся к своей жизни и роли Всевышнего в ней, – добавил он.

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