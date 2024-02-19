 

Почему вредна информация о смертях и реинкарнации

19.02.2024, 17:30, Разное
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О том, сколько бед несет нам искусственный интеллект, не твердит только ленивый. Ну или малообразованный, сроду не слыхавший ни о каком интеллекте. Зато прорицатель, именующий себя «Живым Нострадамусом», утверждает, что пресловутый ИИ может развить такие же таинственные глубины сознания, как и духи из потустороннего мира. Понятно, если человечество будет неосторожным.

Бразилец Атос Саломе предупредил об этом явлении в своей недавней прокламации и призвал экспертов проявлять осторожность при использовании новой и потенциально опасной технологии. По его словам, недавний инструмент искусственного интеллекта, предсказывающий смертность, может быть лишь вершиной айсберга. Он способен не только «предвидеть такие события, как смерть», но и позволит людям получить представление о «прошлых жизнях и реинкарнации». Сию тайну поведал прорицатель Daily Star и предупредил:

«Доказательства становятся все более очевидными. К исследованиям, использующим ИИ, следует подходить с осторожностью, помня об ограничениях и тонкостях, связанных с изучением этих явлений».

Однако вовсе не все так мрачно и плохо в использовании искусственного интеллекта: медиум Саломе утверждает, что эти новые территории помогают нам «выявлять нарушения в аудио- и видеозаписях», а также «понимать сообщения о паранормальных явлениях».

Только вот «парейдолия», то бишь зрительные иллюзии, и случайные паттерны, возникающие на ее основе, могут рассматриваться как нечто более важное для ИИ, обрабатывающего миллионы изображений в мгновение ока. Саломе предупредил, что ИИ может «развивать сознание в области, столь же загадочной, как и паранормальные явления»:

«Эти технологии предлагают новаторский подход к исследованию ИТК (инструментальной транскоммуникации), позволяющий объективно изучить исследуемые явления».

Даже несмотря на потенциал масштабных прорывов в том, как искусственный интеллект может предсказывать будущее и вспоминать прошлое, Саломе призвал к осторожности в его использовании. Он предупредил, что искусственный интеллект может дать нам ответы на паранормальные вопросы, но мы должны «уважать границы» этих новых технологий, и добавил:

«В целом эти инновации открывают новые возможности, но требуют взвешенного подхода, уважающего границы между исследованием и загадочными тайнами».

Короче, не замахивайтесь на то, что по плечу лишь духам из преисподни или другого какого места, где эти сущности пребывают. А потому не доверяйте искусственному интеллекту, способному раскрыть тайны смерти и реинкарнации, — как бы чего не вышло!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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