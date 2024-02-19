Ученые: Кофе способен защитить от рака кишечника и метастазов

По данным исследования, проведенного исследователями из Нидерландов и Франции, употребление кофе может защитить людей, страдающих раком толстой кишки, от метастазирования и возврата заболевания после оперативного вмешательства. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Cancer.

В рамках исследования были проанализированы данные о 1719 пациентах с диагнозом колоректальный рак. Через шесть лет после проведенного лечения 257 пациентам диагностировали рецидив заболевания, а 309 человек скончались.

Сравнив данные о потреблении кофе, исследователи пришли к выводу, что у пациентов, которые употребляли более 4 чашек кофе в день, риск возврата рака был на 32% меньше по сравнению с теми, кто потреблял менее 2 чашек в день.

Исследование также показало, что оптимальная доза кофе для увеличения выживаемости пациентов составляет от 3 до 5 чашек в день, причем наилучшие результаты наблюдались у тех, кто употреблял 4 чашки кофе в день.

Хотя точный механизм воздействия кофе на рак пока не установлен, считается, что в этом напитке содержится вещество, которое может препятствовать распространению метастазов и формированию новых опухолей.

Кроме того, кофе обладает антиоксидантным эффектом и является источником хлорогеновых кислот, которые улучшают состояние кровеносных сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин смертности во всем мире.