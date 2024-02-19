Мнение: Навальный о Горинове

“Горинову 62 года. У него нет части лёгкого. Он инвалид. И даже обычно находится в так называемом «инвалидном бараке». Ему вообще нельзя быть в ШИЗО по состоянию здоровья. И я не понимаю, как тюремный медик согласовал посадку инвалида в карцер.

В ИК-2 я не был в камере ШИЗО, но много раз был в бараке, где находятся эти камеры.

Это ветхое раздолбанное здание, где сыро и холодно, как в могиле. Колония стоит буквально посреди огромного болота. И к сырости добавляются комары — я как-то про них отдельный пост писал. Их полчища, и в помещениях они почти круглый год.

Холод хуже всего. Каждый из вас замерзал. Иногда мёрз долго. Пять часов, восемь часов, всю ночь, трое суток в походе. Но уверяю вас, вы не испытывали того холода, что в ШИЗО.

В обычной жизни вы замерзали, но в итоге могли залезть в горячую ванну. Надеть шерстяные носки. Оказаться в тёплом помещении. В метро, например, если дома и на работе холодно. А главное — вы можете выпить горячего и нормально поесть. Вы едите что-то жирное: от растительного масла в салате до мяса или сливочного масла на бутерброде, — и этот высококалорийный жир помогает вам переносить холод.

В ШИЗО ничего этого нет. Там даже тюремную робу дают специальную, холодную, чтобы не дай бог ты не исхитрился оказаться утеплённым.

Тюремная баланда в Покрове чудовищная. Другая еда запрещена. Просто так чаю не попить. Только полкружки вместе с баландой. По правилам и в камерах ШИЗО должна быть горячая вода, но это правило нарушается повсеместно. И у меня сейчас её нет, и в колонии Горинова тоже.

При температуре 14-17 градусов (вроде, кажется, что это не очень холодно, верно?) вы за четверо суток просто промерзаете насквозь. До костей. И просто сутками мечтаете о том, как бы оказаться с горячей батареей и прижаться к ней.

Теперь представьте, как это переносить 62-летнему инвалиду, у которого нет части лёгкого.

Они же уже даже не пытают его, а просто хотят убить. Как это ещё назвать? Какая вообще может быть цель тишайшего интеллектуальнейшего Горинова держать в ШИЗО?

Дело Горинова одно из самых беспредельных. Я много раз тестировал. Любой путинист и даже горячий сторонник войны приходит в ужас, когда ему рассказываешь: «62-летний депутат на собрании сказал «а может, не будем проводить районный праздник, ведь идёт война?» — и за это его посадили на семь лет» (Алексей НАВАЛЬНЫЙ)