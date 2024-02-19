Работодатели все чаще предлагают новые вакансии текущим сотрудникам

Российские компании, столкнувшиеся с нехваткой кадров, все чаще прибегают к так называемому “тихому найму”, заполняя свои вакансии собственными же сотрудниками. Подобную тенденцию зафиксировало исследование, проведенное среди топ-менеджеров и HR-специалистов различных компаний.

Согласно данным опроса, “тихий найм” как стратегия управления персоналом применяют около половины компаний (46%). Этот метод особенно популярен среди крупных предприятий с численностью персонала от 1 тысячи человек, в основном в секторах банковской, финансовой и строительной индустрий.

Представители различных секторов, включая банковский, финансовый, IT, промышленность и строительство, указывают на сложности при подборе персонала на внешнем рынке труда как на основную причину прибегания к “тихому найму” (63%).

Также значительная часть респондентов (36%) отмечает, что целью повышения внутренней мобильности сотрудников является экономия времени на подбор кандидатов, а также нехватка бюджета на поиск новых сотрудников (29%).

Однако “тихий найм” не ограничивается только этими факторами. Он также связан с увеличением числа контрофферов со стороны работников, что зачастую приводит к переговорам о повышении зарплаты и изменении должности. Эту тенденцию объясняют растущим числом контрофферов, которые часто предлагают не только повышение заработной платы, но и изменение должности.

В целом, “тихий найм” оказывается предпочтительным для компаний, особенно для крупных корпораций с разветвленными бизнес-структурами. Этот метод позволяет перераспределять сотрудников внутри компании, экономя время и ресурсы на новый поиск и обучение персонала, что делает его привлекательным решением в условиях нестабильности на рынке труда.