 

Франция оказалась на последнем месте в рейтинге спонсоров Украины

19.02.2024, 16:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Немецкие эксперты подсчитали, сколько потратили на Украину страны Евросоюза. И оказалось, что на последнем месте по тратам стоит Франция. При этом Европа помогает Украине больше, чем США, хотя европейская помощь носит по большей части финансовый характер, пишет Ouest-France.


AP

 

Кильский институт опубликовал данные о том, какую помощь на самом деле выделяют страны Европейского союза Украине, пишет Ouest-France. Оказалось, что помощь ЕС значительно превосходит помощь Соединённых Штатов: €85 миллиардов по сравнению с €67,6 млрд. Но европейская помощь носит в основном финансовый характер, тогда как американцы в большей степени поставляют оружие.

При этом если посмотреть на распределение объёмов помощи среди стран ЕС, то последнее место занимает Франция и рядом с ней — Италия: они выделили приблизительно по €1,7 млрд. Впрочем, эксперты отмечают, что учитывали всю помощь до 15 февраля, а уже на следующий день Украина и Франция подписали соглашение о безопасности, в рамках которого Париж пообещал до €3 миллиардов дополнительной военной помощи на 2024 год.

Задача экспертов была в том, чтобы посчитать именно выделенную, а не только лишь обещанную помощь. При этом анализировать статистику по Франции сложно, поскольку Париж отказывается раскрывать подробности.

Париж не доволен такими выводами, но специалисты отмечают, что нельзя оценивать отданную Киеву старую технику 1970-х годов, как новую, которой французские арсеналы будут пополняться взамен. При этом Франция занимает второе место в Европе по ВВП, у неё самая мощная армия, поэтому союзники требуют от неё более активной помощи.

 


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