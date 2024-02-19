Скандалы: Сообщество энергичных

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела нижегородского миллиардера Дмитрия Аржанова

Бывший гендиректор и акционер холдинга «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов обвиняется в присвоении более 5 миллиардов рублей у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Другие фигуранты дела — экс-гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его заместитель и супруга Софья Афанасьева, и бывший исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Борис Щуров. Помимо мошеннического хищения им вменяется и организация преступного сообщества (ОПС).

Дело о хищении

Напомним, что уголовное дело о хищении средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» было возбуждено 22 октября 2020 года. На момент начала расследования «ТНС энерго» было крупнейшим независимым энергосбытовым холдингом, занимавшим 6% российского энергорынка. Под его управлением находилось 10 гарантирующих поставщиков в 11 регионах страны. Основанием для расследования послужило заявление руководства компании «ПАО «Россети Центр и Приволжье», в котором говорилось, что «ТНС энерго» с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляло получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу.

При этом, как считало следствие, руководству ПАО «Россети Центр и Приволжье» предоставлялись фальсифицированные финансовые документы о якобы глобальных неплатежах потребителей. В материалах уголовного дела речь идет о хищении 5,5 млрд руб., которые должны были пойти на оплату поставок электроэнергии, однако из-за махинаций до «Россети Центр и Приволжье» так и не дошли.

В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба (если расследование завершится обвинительным приговором) в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб. В начале 2023 года Мосгорсуд отправил всех обвиняемых из СИЗО под домашний арест. Впрочем, позже кассационная инстанция решение о смягчении меры пресечения отменила.

СМИ обращали внимание на интересный факт. Долгое пребывание в следственном изоляторе не помешало Дмитрию Аржанову выиграть гражданский процесс у бывшего акционера «ТНС энерго», президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Речь идет о невозвращенном вовремя займе, который был выдан обвиняемым Гинеру в августе 2019 года. Вначале Хамовнический районный, а потом и Московский городской суды подтвердили правоту Дмитрия Аржанова в этом споре. Причем представители ответчика, не возражая по сути иска, попросили апелляционную инстанцию – Мосгорсуд — скорректировать лишь итоговую сумму выплат, исходя из уже проведенного Гинером платежа на 9,4 млн руб. Эта просьба была удовлетворена, суд обязал Евгения Гинера заплатить своему кредитору 52,1 млн рублей.

«Ядерный Вадик»

Дмитрий Аржанов много что успел сделать в жизни. Он был и банкиром, и политическим пиарщиком, и топ-менеджером, и собственником энергосбытовых компаний. Трудовую деятельность Аржанов начал в 21 год в команде губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, его помощником. Избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской области в 1994 году, и был тогда там самым молодым парламентарием.

В 1998 году срок его депутатских полномочий в областном заксобрании завершился, но Аржанов решил с политической деятельностью не расставаться и стал организовывать пиар-компании на выборах. За ним закрепилось прозвище «черный пиарщик». Методы, которые он использовал, были, мягко говоря, нестандартными, но надо признать, крайне эффективными.

Естественно, без скандалов не обходилось. Например, в Кургане во время выборов губернатора в 2000 году стратегические планы Аржанова с элементами ненормативной лексики конкуренты опубликовали в местной агитгазете. Команда Дмитрия Аржанова этого не спустила, и придумала «утку», что за оппозиционным кандидатом стоит финансовая пирамида «Специализированный чековый инвестфонд приватизации Зауралье», который ранее обманул многих жителей.

На выборах в губернаторы Нижегородской области 2001 года команда Аржанова разыгрывала против оппонента Вадима Булавинова тему «Ядерного Вадика». Была запущена информация, что Булавинов, в случае избрания, намерен превратить область в ядерную свалку, разместив там могильники для отходов. Говорили, что из-за этого временно закрыли птицефабрику, продукцию которой заподозрили в том, что она радиоактивна. В итоге ущерб для хозяйства составил $6 млн.

Единоличный собственник

В середине 2000-х в карьере Дмитрия Аржанова произошли серьезные изменения. В 2006 году владелец энергоснабжающей организации ООО «Транснефтьсервис С» Александр Рубанов, близкий к председателю правления РАО «ЕЭС России» Анатолию Чубайсу, пригласил Аржанова в свою компанию на пост заместителя генерального директора по развитию.

Спустя три года Аржанов выкупил у части прежних владельцев 50% долей ООО «Транснефтьсервис С», исходя из оценки всей компании в $120–150 млн. В 2010 году он становится генеральным директором ООО «Транснефтьсервис С».

В 2011 году Аржанов выкупил и оставшиеся 50%. Так за пять лет наемный работник превратился в единоличного собственника компании. Позже она стала называться ОАО «Группа компаний «ТНС Энерго», а затем ПАО ГК «ТНС Энерго». До 2017 года он был ее генеральным директором.

Работая в энергосбытовой сфере, Аржанов заинтересовался агробизнесом. В 2006 году основанная при его участии компания AF-Group стала скупать земли в южных регионах России. В 2012 года AF-Group контролировала 57,5 тыс. га сельхозземель в Краснодарском крае и Ростовской области, которые в основном использовались для выращивания риса.

Год спустя AF-Group объединилась с одним из крупнейших в России производителей фасованных круп — компанией «Ангстрем». В результате было создано ООО «АФГ Националь», ставшее абсолютным лидером в России по выращиванию и переработке риса. В 2014 году Forbes оценивал состояние Дмитрия Аржанова в миллиард долларов.

Сума и тюрьма?

Как будут развиваться дальше события сказать трудно. После завершения следственных действий предъявленное фигурантам обвинение было существенно ужесточено. Помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следствие инкриминировало обвиняемым организацию преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Фигурантам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Свою вину они не признают. Адвокаты обвиняемых отказываются комментировать результаты предварительного следствия и перспективы судебного разбирательства.

Александра Волкова

Оригинал материала: “Версия”