Рупор кремлевской пропаганды: Прокуратура требует вернуть Ивановский станкостроительный завод

Очередная история про эффективных менеджеров загубивших Ивановский завод тяжелого станкостроения.

Прокуратура требует вернуть Ивановский станкостроительный завод

“Ъ” стали известны основания, по которым Генпрокуратура (ГП) РФ обратилась в арбитражный суд с иском о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС). В надзорном ведомстве пришли к выводу, что предприятие в 1990-х годах было приватизировано незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС было принято не уполномоченными на это лицами и организациями и без обязательного в таких случаях разрешения правительства РФ. В результате приватизация завода, по мнению ГП, нанесла ущерб обороноспособности страны. В качестве обеспечительной меры суд арестовал акции и имущество предприятия.

В Арбитражный суд Ивановской области с иском об истребовании в пользу РФ акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев (интересы надзорного ведомства представляет также прокуратура Ивановской области), ответчиками в документе названы АО ИЗТС, ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физические лица—владельцы ценных бумаг.

Как говорится в документе, Генпрокуратурой РФ «в ходе надзора» был выявлен факт незаконного изъятия из владения государства принадлежащего ему предприятия — Ивановского завода тяжелого станкостроения. Это, посчитали в надзорном ведомстве, стало результатом «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков».

Ивановский завод тяжелого станкостроения основан в 1953 году для серийного производства расточных станков, первая очередь предприятия запущена в 1958 году. К началу 1980-х предприятие стало одним из главных в советском станкостроении. Его продукция поставлялась организациям аэрокосмической, оборонной, автомобильной и энергетической промышленности. Кроме того, станки шли на экспорт в Германию, Италию, Швецию, Финляндию, Японию и другие страны.

В 1990-х предприятие было приватизировано и преобразовано в ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В 1998-м гендиректором стал Владимир Бажанов. Завод оставался крупнейшим предприятием по производству наукоемких станков и входил в число системообразующих предприятий России. В 2008 году на заводе произошел пожар, после чего у него начались финансовые трудности.

В 2011-м предприятие стало поручителем по кредиту банка «Авангард», выданному игорной компании «Бигабум», которая вскоре обанкротилась. В счет кредита банк забрал деревообрабатывающий и литейный корпуса завода.

С учетом статуса и характера производственной деятельности завода, говорится в иске Генпрокуратуры, решение о его передаче в частную собственность в силу п. 2.2.1 программы приватизации на 1992 год относилось к «исключительной компетенции» правительства РФ, которое им не принималось.

Несмотря на это, отмечает ГП, комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области в декабре 1992 года утвердил план приватизации ИЗТС и издал приказ о его акционировании, чем «явно вышел за пределы предоставленных полномочий». После этого было зарегистрировано АО ИЗТС, были выпущены 191 439 акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая. «В период с 1993 по 1998 год КУГИ Ивановской области и фонд имущества области распределили 100% акций предприятия, которые им не принадлежали»,— говорится в иске. Все эти действия, считает надзорное ведомство, «не соответствовали требованиям законодательства… Российская Федерация как собственник завода его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Ивановской области не передавала».

Далее, установила ГП, в результате этих и последовавших за ними сделок, которые надзорное ведомство считает ничтожными, «госимуществом в виде ценных бумаг ОАО ИЗТС незаконно завладели Владимир Бажанов (являлся одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций предприятия».

Установив контроль над заводом, говорится в иске, ответчики остановили производственную деятельность ОАО ИЗТС, разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, раздробили имущественный комплекс завода и в период с 2014 по 2017 год вывели его по частям на аффилированные организации — АО ИЗТС и ООО «Станки и инструмент», «чем причинили ущерб национальным интересам и обороноспособности страны…. В настоящее время общества, на которые выведены мощности завода, станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров — Бажановых».

Замгенпрокурора попросил суд истребовать в пользу РФ акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», которыми сейчас владеют господа Бажановы, АО ИЗТС, ООО «Инвестпроект», ООО «Техинвест», а также доли ООО «Станки и инструмент», которыми владеют АО ИЗТС и его руководитель Лариса Арбузникова.

До решения вопроса о возврате активов предприятия государству истец попросил в качестве обеспечительной меры наложить арест на акции завода, которыми владеют ответчики, а также все движимое и недвижимое имущество ОАО, в том числе денежные средства на счетах, за исключением предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов и взносов. Это заявление Генпрокуратуры суд удовлетворил.

https://www.kommersant.ru/doc/6523583? – циик

И таких заводов еще немало. Необходимо пересматривать итоги приватизации.

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