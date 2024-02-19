 

GizmoChina: Xiaomi Civi 4 со Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ появился в GeekBench

19.02.2024, 13:55, Разное
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На GeekBench, платформе по оценке производительности устройств, замечен новый телефон от китайского гиганта Xiaomi – Civi 4. Об этом пишет издание GizmoChina.

Устройство, обозначенное под номером модели 24031PN0DC, представлено с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. По всей видимости, речь идет о самой продвинутой версии смартфона, оснащенной расширенной памятью. Утечки также указывают на операционную систему Android 14, предустановленную на устройстве.

Благодаря этим характеристикам смартфон достиг впечатляющих результатов на GeekBench: 2140 баллов в одноядерном и 6848 баллов в многоядерном режимах тестирования.

Слухи также говорят о возможном изогнутом дисплее с разрешением 1,5K, тройной камере на задней панели и очень тонкой рамке экрана.

Ожидается, что анонс Xiaomi Civi 4 состоится примерно в мае 2024 года, тогда же он и поступит в продажу.


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