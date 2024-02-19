GizmoChina: в WhatsApp появился более удобный способ просмотра статусов

В новой бета-версии WhatsApp для Android, с номером сборки 2.24.4.23, появилась обновленная вкладка “Статус”. Это изменение, о котором пишет GizmoChina, направлено на улучшение взаимодействия пользователей с этим типом контента.

“Статусы” представляют собой вертикальные видеоролики и фотографии, размещаемые пользователями в их профилях, аналогично историям в Instagram (соцсеть, принадлежащая компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Обновленный интерфейс значительно изменяет способ отображения статусов. Теперь они собираются во вкладке “Обновления”, которая расположена вверху списка чатов, что делает доступ к ним более интуитивным, в отличие от предыдущего варианта, требовавшего перехода в профиль каждого пользователя для просмотра статусов.

Согласно информации от GizmoChina, редизайн был предложен в ответ на отзывы пользователей, высказывавших недовольство неэффективностью и неудобством предыдущего варианта.

На данный момент переработанный интерфейс находится на стадии тестирования и доступен ограниченному числу бета-тестеров. Включение его в стабильную версию WhatsApp будет зависеть от обратной связи и последующих изменений.