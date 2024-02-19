Мнение: Как вы можете вызвать зависть у американцев

Вчера в Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсуждали политические последствия отрыва тромба у оппозиционера и причины, по которым Такер Карлсон выложил видео своего «шоппинга» в Ашане (ссылка).

Пересказывать ход заседания Клуба не буду, однако кое-что про мистера Карлсона всё же вынесу в открытый доступ.

Если в течение первого срока Дональд Трамп был джентльменом, занимался политикой в белых перчатках, то после кражи выборов в 2020 и последующих событий он осознал, с кем имеет дело, и отключил у себя все тормоза. Сейчас обе стороны — как глубинное государство, так и трамписты — готовы на всё, вплоть до нанесения вреда Америке и серьёзных уголовных преступлений — чтобы победить своих противников.

Так как Такер Карлсон намертво связан с Дональдом Трампом и, вполне вероятно, пойдёт с ним на выборы в качестве вице-президента, белые перчатки он тоже снял с рук и небрежно кинул в бардачок.

Один из запрещённых приёмов, который раньше американцы старались использовать только за пределами своей страны, заключается в апелляции к желудку. Когда Такер Карлсон показывает американцам полки с сочными батонами в Ашане, те понимают, что журналист зашёл в хороший магазин, так как в дешёвых американских магазинах разнообразия выпечки нет. Вот видео (ссылка, с отметки в 1:25) — обратите внимание, как долго и тщательно Такер Карлсон щупает булки. Это сигнал: «смотрите, мы зашли не в какой-нибудь дискаунтер, а в магазин для богатых». А дальше на контрасте журналист показывает полную тележку продуктов и говорит, что она обошлась ему в 100 долларов — вчетверо дешевле, чем в США. В этот момент американский зритель испытывает ярость и смятение.

Да, теоретически можно объяснить американцу, что такое ППС, как правильно считать уровень жизни, как отличаются средние зарплаты в России и в США. Проблема в том, что средний американец просто отмахнётся от занудных объяснений. Чего тут объяснять, если он оставляет в магазине 400 долларов, а русские — экономика которых якобы порвана в клочья — только 100 долларов!

Раньше вести пропаганду таким грубым образом в США было не принято — журналисты ругали конкретных политиков, а не всю страну целиком. Но после 2020 глубинарии как следует постарались, чтобы убедить Трампа играть без правил. Вот его команда и играет без правил: показывая цены в русских супермаркетах, например. Глубинарии злятся, пытаются высмеивать Карлсона и объявлять его «полезным идиотом» (пример). Однако это малоэффективно — простой Джо из Теннеси видит, что в России продукты лучшего качества стоят вчетверо дешевле, и этого ему достаточно, чтобы злиться.

Американцы на протяжении десятилетий использовали этот запрещённый приём против нас — ещё со времён «Голоса Америки», которым, кстати, руководил при Горбачёве Ричард Карлсон, отец Такера Карлсона. Любимая тема «оппозиционных» блогеров и журналистов — как открыто проамериканских, так и коммунистических — истории про условную колбасу, которая в России якобы плохая и дорогая, а где-то в другом месте (в США, в СССР) — вкусная и дешёвая.

Теперь в эту игру можно играть вдвоём, так что у нас есть замечательная возможность вернуть американцам хотя бы часть долга. Вот инструкция:

1. Заходите в магазин, во Вкусно и Точку, ещё куда-нибудь.

2. Снимаете свою еду.

3. Рассказываете на камеру, во сколько этот праздник желудка обошёлся.

4. Загружаете на Ютуб.

Сейчас этого вполне достаточно, чтобы вызвать сильные эмоции у американцев (и прочих жителей Запада), которые ваш ролик посмотрят. Железный факт невозможно перебить ничем: на 100 долларов в России можно поесть значительно сытнее, вкуснее и качественнее, чем в любой западной стране.