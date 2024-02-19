Мир ненавидит США всей душой — и закончится это массовым возмездием

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Своими действиями Америка взращивает ненависть людей со всего мира, которые рано или поздно «свершат возмездие», заявил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works. Такой исход неизбежен, учитывая желание США контролировать весь мир и неспособность находить компромиссы. «Мы получим своё наказание. Оно придёт так же неизбежно, как это происходило со всеми империями, когда-либо существовавшими в истории», — уверен полковник.

После распада Советского Союза наступила эпоха, когда США стали единственной сверхдержавой. Сейчас кажется, что мир меняется. Достигли ли мы того момента, когда Вашингтону придётся осознать необходимость компромисса и сотрудничества?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: В университете у меня был курс лекций по Шекспиру, и я никогда не забуду термин, который профессор время от времени использовал, говоря, в частности, о трагедиях, хотя вы можете употребить его и в отношении других произведений Шекспира, даже в отношении комедий. Он использовал термин «возмездие». Например, этот король получил своё возмездие, когда выяснилось, что он убил предыдущего короля.

Вот, к чему мы стремимся. И я верю, что именно это с нами и произойдёт. Я считаю, что сейчас мы находимся в том периоде, когда мы сами наращиваем мощь и силу мира, который свершит над нами возмездие. Точно так же, как варвары нахлынули на Рим и воздали им по заслугам, когда имперские приказы стали для них слишком неподъёмны.

Но сегодня всё будет совсем по-другому, потому что настали совсем другие времена. Посмотрите на те два или три миллиарда человек в мире, которые находятся под нашими санкциями, — некоторые из них находятся под санкциями всю свою жизнь. Возьмём, к примеру, кубинцев. Они живут в условиях блокады в практическом смысле большую часть своей жизни. Есть и другие страны мира, которые находятся под нашими санкциями уже полвека или четверть века. Два с лишним миллиарда человек — сегодня они ненавидят нас до глубины души.

Добавьте к этому безоговорочную, по мнению людей (и они вполне правы!), поддержку геноцида в Газе, которую они теперь приписывают Соединённым Штатам. И вот вам ещё один миллиард людей, которые, вероятно, ненавидят нас всем сердцем.

Кстати, на днях я общался с друзьями из Туниса и Марокко, которые рассказали мне, что на каждом базаре, в каждом баре, на каждом рынке они слышат, как 18-19-летние подростки говорят о вступлении в какую-нибудь террористическую группу и нападении на США. Конечно, во многом это простая бравада — но они не видят другого способа отомстить. Они смотрят, как гибнут люди, их люди, и они не знают, как ещё с нами поквитаться.

Но более того, они возмущены тем фактом, что в изменении климата виноваты в основном мы, Китай и Европа, а не они. Не они создали все эти парниковые газы, которые поднялись в атмосферу и теперь повышают температуру, делают для этих людей невозможным выращивание урожая, затапливают их страны и так далее. Поэтому в этом они тоже обвиняют нас.

Мы получим своё наказание. Оно придёт. Так же неизбежно, как это происходило со всеми империями, когда-либо существовавшими в истории.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.