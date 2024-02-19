 

Собянин рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

19.02.2024, 13:40, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах по развитию транспортной системы города. Он отметил, что численность населения столицы продолжает расти: по прогнозам к 2030 году она составит около 14 миллионов человек.

“Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации”, – подчеркнул Собянин.

По словам мэра, в Москве продолжит расти роль рельсового транспорта, будет обновляться подвижной состав, строиться новые городские вокзалы. Также столица примет активное участие в реализации проектов федерального значения, включая высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

До 2030 года в столице откроются Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии метро, 39 новых и девять реконструированных станций МЦД. Планируется включить Ярославское и Павелецкое железнодорожные направления в тарифную систему московского транспорта.

Москва примет участие в строительстве высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга. Время в пути между городами сократится с четырех до двух с небольшим часов.

Собянин отметил, что в 2010 году перед властями города стояла цель предотвратить транспортный коллапс. Началось активное развитие метрополитена и обновление подвижного состава.

Мэр напомнил о перегруженности столичной подземки в 2010 году. В очереди на кассу москвич тратил около 20 минут в день. Сегодня российская столица стала европейским лидером по развитию рельсового каркаса.

В 2010 году в Москве было 182 станции метро. Спустя 13 лет система рельсового транспорта расширилась до 430 станций, включая МЦК и МЦД.

“При разработке Программы развития Транспортного комплекса мы опирались на мнение москвичей. Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет”, – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал об открытии к 2030 году еще трех электродепо – “Ильинское”, “Бирюлевское” и “Троицкое”. Они будут обслуживать Бирюлевскую, Троицкую и Рублево-Архангельскую линии метро.


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