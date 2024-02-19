Скандалы: С добром пожаловать

Долг россиян к взысканию в счет банков превысил 3,2 трлн рублей

С россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей. Это следует из статистики ФССП, которую изучили «Известия». Всего за прошедший год на рассмотрении службы находилось почти 25 млн исполнительных производств. Показатели увеличиваются на фоне роста кредитования: граждане продолжают брать в долг, опасаясь инфляции. Впрочем, процент просроченной задолженности остается стабильным, отметили на финансовом рынке. О том, как можно избежать судебной процедуры при выходе на просрочку, — в материале «Известий».

Как выросло количество неплательщиков по кредитам

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, заявили «Известиям» в ФССП. Это на 4,5 млн больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, в 2021-м их было 16,1 млн, в 2020 году — 12,9 млн.

Как пояснили в службе, число таких дел не равно количеству должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам.

Согласно данным ФССП, общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, достигла 3,26 трлн рублей. За год она увеличилась более чем на 200 млрд.

Показатели по количеству исполнительных производств, а также объему подлежащих взысканию долгов за 2023 год оказались наибольшими за всё время ведения статистики ФССП, показал анализ «Известий». По состоянию на начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, а также в Московской и Челябинской областях, уточнили в службе.

Говоря о причинах роста неплательщиков по кредитам, в ФССП отметили, что не анализируют тенденции на рынке взыскания. В ноябре 2023-го в службе «Известиям» заявили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

Объемы долгов к взысканию растут вместе с общими цифрами по кредитованию. По наиболее свежим данным ЦБ, на начало этого года общий объем кредитной задолженности россиян перед банками достиг 33,7 трлн рублей против 27,4 трлн в 2022-м. Из них в просрочке оказались 1,2 трлн рублей.

— Рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией. В результате гражданам становится всё сложнее обслуживать свои долги, что и приводит к увеличению объемов просрочки, — пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Известия» спросили крупные банки о том, есть ли риски в увеличении возвратов средств через суд. В «Сбере» отметили, что качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2% на конец января, добавили там.

Пока ситуация с просрочкой относительно стабильна, отметил Игорь Додонов. Доля плохих займов к ноябрю снизилась до 7,8% в необеспеченном кредитовании, а в ипотечном держится на исторически низком уровне 0,6%.

— Но в случае новых сильных экономических, геополитических или иных шоков мы можем увидеть резкий рост неплатежей, что способно поставить под угрозу стабильность финансовой системы, — полагает Игорь Додонов.

Что делать, если возбуждено исполнительное производство

Количество исполнительных производств и число неплательщиков не всегда коррелируют напрямую, подчеркнул старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. На протяжении 2022 года кредиторы стремились взыскивать долги своими силами. В результате из-за отложенного эффекта 2023-й показал рекордный объем сделок по продаже долгов в суды, пояснил он.

— Решение суда и возбуждение производства — крайняя мера, к которой обращаются финансовые организации. Чтобы ее избежать, у должника есть право использовать определенные договоренности с банком, отсрочки, сформировать новый график ежемесячных платежей, — отметил кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский.

Кроме того, в России действует возможность взять кредитные каникулы, если у человека резко (на 30%) упали доходы.

Если дело всё же дошло до суда и исполнительный лист уже оформлен, то у человека всё равно есть пять дней на добровольное погашение задолженности, напомнила старший юрист компании «Алимирзоев и Трофимов» Светлана Иванова. Если оплата поступит в срок — исполнительное производство закрывается и принудительного взыскания не будет.

Важно вести диалог с судебными приставами и банком, объяснить сложившуюся ситуацию и те меры, которые человек готов принять, чтобы закрыть задолженность, рекомендует эксперт. Это даст возможность получить наиболее приемлемые для должника условия в решении проблемы.

По словам Сергея Островского, наличие действующих исполнительных производств — большой репутационный риск. После получения приставами первого исполнительного листа они блокируют расчетные счета должника и накладывают на них арест. В результате он не сможет пользоваться банковскими картами.

Далее, если вопрос не решать, сотрудники ФССП вправе наложить арест на автомобиль или другую собственность неплательщика и реализовать их на торгах для покрытия долга. Также возникнет проблема закрытых границ для выезда за пределы страны. Из-за таких мер также могут возникнуть трудности с трудоустройством и ведением бизнеса.

Впрочем, в последние месяцы профессиональные коллекторские организации стараются не допускать выхода в судебный процесс без предварительной попытки использовать все инструменты досудебного урегулирования вне зависимости от суммы долга: поиск оптимального размера платежа, реструктуризация, списание процентов и штрафов, рассказали «Известиям» в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Там убеждены: долю судебного взыскания необходимо последовательно снижать, поскольку оно избыточно перегружает судебную систему и ФССП России.

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”