 

В России введут административную ответственность за дискредитацию многодетных родителей и фейки о многодетных семьях

19.02.2024, 13:33, Разное
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Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей получил от правительства первый черновик законопроекта, который предусматривает введение административной ответственности за дискредитацию многодетных родителей и фейки о многодетных семьях.

Источник в кабмине рассказал, что нововведения должны защитить один из ключевых столпов государственной идеологии – поддержку и стимулирование многодетности.

– Мы регулярно сталкиваемся с случаями, когда многодетных родителей называют «алкашами, рожающими ради материнского капитала», «плодящими нищету»… А ведь эти люди поднимают нам демографию, – пояснил он.

– Постоянно рассказывают всякие небылицы о том, как якобы в самолёте, или поезде, или ином общественном транспорте, дети как-то не так себя ведут. Зачем нам это? Часто достаётся и самим детям. Как ни откроешь комментарии в сети, то и дело читаешь про неправильное воспитание. Женщин, рожающих нам новых бойцов, называют «яжематерями». Достаточно этого, – продолжил собеседник издания.

Хотя предусмотрена всего лишь административная ответственность, штрафы за дискредитацию многодетных семей начнутся от 10 тысяч рублей, а при рецидиве каждый следующий штраф будет умножаться в два раза. 10 процентов вырученных средств планируется направлять на поддержку института семьи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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