Врач Денис Банный: гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей

По словам врача Дениса Баннова, тенденция развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей выходит на передний план. В прошлом, гипертония, инфаркт и инсульт рассматривались как проблемы, характерные скорее для пожилых людей. Однако сегодня они становятся все более распространенными среди представителей молодого поколения.

Раньше артериальная гипертензия рассматривалась как часть естественного процесса старения, связанная с изменениями в состоянии кровеносных сосудов после 55 лет. Однако сейчас это заболевание становится даже привычным для совсем молодых людей. На развитие ранней гипертонии влияет нездоровое питание, низкая физическая активность и лишний вес.

Инфаркт в молодом возрасте объясняется ранним развитием атеросклероза. Это заболевание может протекать без симптомов на протяжении длительного времени. Однако некоторые признаки, такие как громкий храп, одышка, быстрая утомляемость, избыточная потливость и тревожность, могут указывать на его наличие.

Инсульт, серьезное нарушение кровообращения головного мозга, тоже становится все более распространенным среди молодых людей. Врач отмечает, что в последние годы случаи инсультов у пациентов младше 45 лет стали все чаще встречаться. Это может быть связано с ростом употребления психотропных средств.

В свете этих фактов особенно важно соблюдать здоровый образ жизни и обращать внимание на свое сердечно-сосудистое здоровье с самого молодого возраста.