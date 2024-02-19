Скандалы: Купи — сдай

Теневой оборот на рынке студенческих работ может достигать 10 млрд рублей

По экспертным оценкам, в настоящее время написание работ на заказ является постоянным и основным источником заработка для 35–80 тыс. теневых и «прямых» скрипторов. Кроме того, уже сейчас эксперты констатируют, что до 20% работ подготовлены учащимися с помощью нейросетей, что в несколько раз превосходит их количество всего лишь годом ранее. Специалисты призывают контролировать знания учащихся не с помощью традиционных курсовых и дипломов, а путем создания индивидуальных бизнес-проектов. Подробности — в материале «Известий».

Как устроен рынок заказных работ

На днях стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ (ВКР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ранее на «Яндекс» поступила жалоба, поскольку компания рекламировала организацию Work 5, которая предлагала услуги по составлению рефератов, курсовых и дипломов. Если нарушения установят, организации будут привлечены к административной ответственности, комментирует пресс-служба ФАС.

В настоящий момент рынок заказных работ растет и приспосабливается к новым экономическим и технологическим условиям, рассказала «Известиям» председатель экспертного совета при комитете Госдумы по высшему образованию Любовь Духанина. Сейчас авторы, или, как их еще называют, скрипторы, могут работать индивидуально, находя заказы через сарафанное радио, или регистрироваться в качестве ИП, самозанятого и таким образом легализовывать свои услуги под видом образовательной или методической деятельности. Кроме того, скрипторы могут объединяться в артели, конторы и биржи. Если артели избегают регистрации, то конторы и биржи работают легально. Например, биржи запрещают скрипторам использовать уже защищенные работы повторно, лишая их авторских прав на созданный ими продукт.

— Услуги таких «фабрик по производству курсовых и дипломов» продвигаются сегодня настойчиво и откровенно, — говорит собеседница. — Это сайты, лендинги, контекстная реклама. Многие не просто предлагают свои услуги, а персонализируются под студентов конкретных вузов, упоминая образовательные организации в названиях своих ресурсов.

Контролировать распространение скрипторских услуг не так-то просто, соглашается член комиссии Госсовета РФ, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

— Реклама написания работ легко размещается на черном рынке: в пабликах в Telegram, в пиратских онлайн-кинотеатрах, в соцсетях, к которым в России официальный доступ закрыт и нашими органами они не контролируются, в даркнете, — сказал эксперт.

По оценочным данным, которые приводит Любовь Духанина, написание работ на заказ является постоянным и основным источником заработка для 35–80 тыс. скрипторов. Сколько людей прибегали к этому виду деятельности на непостоянной основе, подсчитать вряд ли возможно.

— На сегодняшний день эксперты оценивают оборот на рынке студенческих работ приблизительно в 10 млрд рублей, — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — При этом вычислить студентов с купленными работами не так уж сложно. Если процедура защиты, через которую проходит любая дипломная и курсовая работа, действительно серьезная, то членам комиссии моментально становится ясно, кто писал самостоятельно, а кто — нет.

Вопрос покупки научных работ более остро стоит в классических вузах, признает Скаковская. В технических университетах такой проблемы практически нет, так как в них, как правило, курсовая работа — это эксперимент, который выполняется на базе вузовского оборудования и при прямом контакте с научным руководителем, отмечает она.

Одним из решений проблемы с «подложными» работами может стать дальнейшая популяризация программы Министерства науки и высшего образования «Стартап как диплом», которая является альтернативой ВКР или магистерской диссертации. По сути, выпускник университета защищает не традиционный диплом, а свой бизнес-проект, который может получить финансовую поддержку. Такой практико-ориентированный подход в самом скором времени приведет к улучшению ситуации, полагают в Совете Федерации.

Написание работ нейросетью

Другая проблема — применение нейросетей. Недавний опрос студентов России показал, что более 50% пользуются искусственным интеллектом для написания работ время от времени; при этом около 20% применяют их регулярно, рассказала главный научный сотрудник Института образования в НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Это значит, что вопросы списывания и заимствования остаются очень острыми. Кроме того, надо понимать, что в РФ более лояльное отношение к списыванию со стороны студентов, чем в той же Европе, — подчеркнула она.

Данная проблема легко контролируема на уровне школ с его «нативным» языком детских работ и практически неуловима на уровне вузов, где требуется формализованный стиль.

— Нейросети сделали реальностью несбыточную мечту школьников и студентов: «вкалывают роботы, а не человек», — отмечает сенатор Ольга Епифанова. — Нейросети сегодня усердно и активно пишут сочинения, эссе, доклады, дипломные работы. И главный вопрос: плагиат ли это? По существующему законодательству автором может быть только человек, а не нейросеть, которая является компьютерной программой. Четких правил и четких ответов о том, как можно использовать продукт творчества нейросети, сегодня пока нет.

По словам эксперта, для правовых изменений недостаточно практики применения нейросетей. Законодатели должны понимать, что их использование серьезно меняет систему преподавания и оценивания работ учеников.

Между тем специалисты из Novakid предупреждают: в России всё больше усиливается черный рынок написания дипломов и внедрение нейросетей может привести к массовому копированию чужих достижений. Однако, по их мнению, излишняя регуляция этой сферы только усугубляет уже сложившиеся проблемы. Вместо того чтобы развивать у школьников полезные навыки, такие как командная работа, поиск информации, эрудиция и широта кругозора, традиционная система баллов и оценок зачастую сосредоточена на формировании «комплекса отличника», указывают эксперты. В результате ученики остро конкурируют за оценки.

Распознать обман

В университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в Москве рассказали «Известиям», что в вузе создана система мер по контролю за написанием и защите выпускных работ.

— Темы должны быть сформулированы таким образом, чтобы они не позволяли аккумулировать в ВКР исключительно существующие знания, а требовали творческого подхода, — замечает проректор по образовательной деятельности МГЮА Наталья Софийчук. — С помощью технических средств мы осуществляем проверку текстов на заимствования из работ других авторов.

Собеседница пояснила, что процедура защиты проходит перед государственной экзаменационной комиссией, в состав которой входит не менее 50% практических работников, что позволяет объективно оценить как качество самой работы, так и сформированность компетенций учащегося.

Вычислить стиль нейросетей при написании научных работ вполне возможно, считает Вадим Лобов.

— Для этого есть специальные программы и сервисы, — объясняет он. — Но нужно ли? Ведь алгоритм всё равно не сможет написать за вас полноценную работу. В этом легко убедиться: отправьте такой запрос в любой доступный сервис, будь то ChatGPT или GigaChat. Скорее всего, вы получите короткий и поверхностный текст, который даже рядом не сможете выдать за научную работу.

По его словам, чтобы с пользой применить навыки ИИ, учащимся всё равно придется собирать материал, многократно формулировать так называемые промпты (понятные для нейросети запросы), переделывать и проверять итоговый результат.

— Много ли «несамостоятельных» работ? Много, — признает руководитель научно-образовательного центра Института философии РАН Эльвира Спирова. — Уже сейчас мы наблюдаем, что до 20% работ подготовлены с помощью нейросетей, это в несколько раз превосходит количество таковых годом ранее. Но есть и другие примеры. Понимая, что работу будут проверять на плагиат, обучающиеся пишут самостоятельные тексты, но уровень этих оригинальных материалов несказанно упал.

Эльвира Спирова отметила, что вдобавок требуется давать учащимся специальные творческие или сложные аналитические задания, за выполнение которых возьмется далеко не каждый «тайный автор» или нейропрограмма. Эти задания должны постоянно обновляться преподавателем и обогащаться новым материалом, чтобы исключить передачу опыта «из поколения в поколение».

— На мой взгляд, самый эффективный способ, о котором частенько забывают, а то и считают его старомодным, — устная содержательная беседа с обучающимся, — рассуждает эксперт. — Профессиональному преподавателю достаточно нескольких минут, чтобы определить, является ли работа «подложной» и каков уровень понимания темы у учащегося.

Спорное регулирование

Эксперт «Народный фронт. Аналитика», преподаватель УрФУ Андрей Мозолин, апеллируя к своему опыту, полагает, что от 10 до 15% студентов-очников даже не пытаются самостоятельно писать курсовые и дипломные работы. К слову, на вечерних отделениях эти цифры будут «раза в два повыше», отмечает он.

В свою очередь, доцент кафедры государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин МФЮА Зинаида Столярова указывает, что легальность деятельности по «подложному» написанию работ в настоящее время является вопросом исключительно дискуссионным, поскольку правоприменительная практика очень скудная, примеры привлечения к ответственности лиц скорее выступают судебным прецедентом, нежели наработанной практикой. Как правило, действия таких лиц квалифицируются по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), что также вызывает споры.

— При попытке урегулировать эту отрасль запретительными нормами данный вид «предпринимательской» деятельности вряд ли исчезнет, а просто перейдет в теневой, — полагает она. — Поэтому кажется уместным видоизменить формы итоговой аттестации, например, заменить написание дипломной работы на сдачу государственного экзамена, что приведет к снижению либо отсутствию спроса на приобретение (покупку) итоговых работ.

Кроме того, подчеркивает собеседница, представляется целесообразным ввести новую меру принуждения — «блокировка сайта, рекламирующего услуги, не соответствующие целям образования».

В пресс-службах Минобразования и Минпросвещения на запросы «Известий» о том, как предполагается бороться с заказными учебными работами, на момент публикации материала не ответили.

Дмитрий Алексеев

Оригинал материала: “Известия”