 

Президент Киргизии Жапаров совершит визит в Россию 20-21 февраля

19.02.2024, 11:26, Разное
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Президент Киргизии Садыр Жапаров по приглашению российского лидера Владимира Путина совершит визит в Россию. Об этом 19 февраля пояснила пресс-служба главы Киргизии.

Дипломатический визит состоится 20-21 февраля. Президент примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в Казани.

В рамках визита лидер Киргизии планирует встретиться с Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На повестке дня – обсуждение сотрудничества между Россией и Киргизией в различных областях, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и инвестиционную сферы.

Ранее, 12 октября, Владимир Путин отметил активное использование нацвалют в торговле между Россией и Киргизией. Доля российской нацвалюты в коммерческих сделках достигла 83%, причем страны намерены увеличить товарооборот до $5 млрд. В 2022 году он увеличился на 37%, достигнув рекордных $3,5 млрд.


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