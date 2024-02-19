Президент Киргизии Жапаров совершит визит в Россию 20-21 февраля

Президент Киргизии Садыр Жапаров по приглашению российского лидера Владимира Путина совершит визит в Россию. Об этом 19 февраля пояснила пресс-служба главы Киргизии.

Дипломатический визит состоится 20-21 февраля. Президент примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в Казани.

В рамках визита лидер Киргизии планирует встретиться с Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На повестке дня – обсуждение сотрудничества между Россией и Киргизией в различных областях, включая торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и инвестиционную сферы.

Ранее, 12 октября, Владимир Путин отметил активное использование нацвалют в торговле между Россией и Киргизией. Доля российской нацвалюты в коммерческих сделках достигла 83%, причем страны намерены увеличить товарооборот до $5 млрд. В 2022 году он увеличился на 37%, достигнув рекордных $3,5 млрд.