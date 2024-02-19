GizmoChina: представлен Vivo Y100t 5G с экраном на 120 Гц и Dimensity 8200

Компания Vivo анонсировала новое пополнение в линейке смартфонов Y100 для китайского рынка. Новый аппарат, названный Vivo Y100t 5G, дополнит серию, в которую уже входят модели Y100 и Y100i. Об этом информирует портал GizmoChina.

Основой Vivo Y100t 5G является 6,64-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением FHD+ и рекордной частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8200. Варианты оперативной памяти варьируются от 8 ГБ до 12 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 512 ГБ. На данный момент неизвестно, будет ли устройство работать на операционной системе Android или OriginOS.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. На лицевой панели расположена 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней — 64-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельным датчиком глубины. В дополнение к этому, устройство оснащено NFC, боковым сканером отпечатков пальцев и аудиоразъемом на 3,5 мм.

Цена Vivo Y100t 5G пока не объявлена, но ожидается, что информация появится 23 февраля, в день начала предзаказов на новинку в Китае.