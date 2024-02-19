Мэрия Москвы представила проект огурца-небоскрёба, который станет новой штаб-квартирой Минсельхоза

Во время презентации «Москва-2030», которая состоялась в столичной мэрии, Минсельхоз впервые представил проект своей новой штаб-квартиры на западном берегу Москвы-реки.

Здание высотой в 182 метра будет выполнено в стиле огромного огурца.

Небоскрёб-огурец построят вдали от жилой застройки, вокруг него разобьют парк и установят тепличные комплексы, в которых будут выращиваться свежие овощи. В новом здании разместится центральный аппарат министерства, конференц-залы, экспериментальные биологические лаборатории, а также бассейн и спортзал для сотрудников. Необычная форма здания выбрана не случайно, ведь огурец – древнейшая сельскохозяйственная культура, которую выращивают на территории России с VIII века. Этот овощ не только незаменим в салатах, но также наполняет человека силой земли.

– У нас было несколько вариантов, поначалу в голосовании среди сотрудников министерства лидировал картофельный куст, – рассказывает автор проекта, архитектор Иван Черемшин. – В голосовании выиграл огурец, хотя у него были серьёзные конкуренты. Если бы нам сверху спустили другие результаты голосования, в Москве мог появиться огромный хрен, баклажан или топинамбур.

Начало строительства запланировано на конец 2024 года, а в эксплуатацию здание планируется сдать к началу шестого срока президента.

—