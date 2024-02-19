GizmoChina: Samsung разрабатывает смартфон со сворачивающимся экраном

Источники издания GizmoChina сообщают, что Samsung занимается разработкой смартфона, оснащенного сворачивающимся экраном. Инсайдеры Caliber Cleaning и @xleaks7 в социальной сети Twitter поделились утечками информации, привлекших внимание мировых СМИ.

Новый смартфон-раскладушка от Samsung, судя по утечкам патентов, будет обладать всего одним дисплеем – внутренним. Однако при необходимости большей площади экрана пользователь сможет развернуть собранный в рулон дисплей с помощью специального механизма.

По словам GizmoChina, предстоящее устройство напоминает планшет, умещающийся в кармане благодаря инновационному скрывающемуся экрану и механизму выдвижения. Этот концепт представляет собой альтернативу iPad mini, обеспечивая пользователю компактные размеры устройства при большой функциональности.

Однако пока неизвестно, доведет ли Samsung этот концепт до реального коммерческого устройства.

Не стоит забывать, что Samsung – не единственная компания, экспериментирующая с различными форматами скручивающихся экранов. В 2021 году китайский бренд Oppo представил смартфон X с дисплеем, который может растягиваться до 7,4 дюймов с изначальных 6,7 дюйма. Также компания Vivo ранее представила подобный смартфон с экраном на 120 Гц и процессором Dimensity 8200.