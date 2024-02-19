 

Мнение: Игры в наперстки

19.02.2024, 9:12, Разное
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Уголовное дело в отношении чекистов Фролова, Черкалина и Васильева привлекло внимание и к фигурантам дела, которые проходят в качестве потерпевших – Сергею Гляделкину и его брату Игорю Ткачу, бывшему крупному чиновнику московской мэрии, руководившего Моснадзором. Выяснилось, что долгие годы братья работали в орбите Елены Батуриной, супруги тогдашнего мэра Москвы. И именно Гляделкин и Ткач оказались ключевыми фигурами нескольких «проектов», от которых сильно пахнет коррупцией.

К примеру, в результате реализации именно такого «проекта», у Газпрома был изъят огромный земельный участок рядом с его штаб квартирой, находившийся в аренде на 49 лет с правом застройки.

Участок был передан под застройку структурам, контролируемым Гляделкиным и Ткачем за обещание когда-нибудь в будущем заплатить инвестиционный взнос в мизерные 200 долл за кв метр. Оплата была отсрочена на многие годы и ничем не была обеспечена, поскольку у фирмы не было собственных средств.

На этом «газпромовском» участке земли, к которому город любезно присоединил еще почти 3 гектара земли, был возведен элитный жилищный комплекс «Розмарин».

По разным оценкам застройщик приобрел фирму, контролируемую Гляделкиным и Ткачем, у которой было право застройки, за сумму, превышающую 100 млн. долларов.

Эти деньги в конечном итоге были собраны с покупателей квартир, машиномест и коммерческой недвижимости. Предположительно, деньги должны были достаться Елене Батуриной. Но после скоропостижного выпроваживания на пенсию Юрия Лужкова, основными выгодоприобретателями стали персонажи из ее ближайшего окружения – Гляделкин и Ткач. Подробности – в видеорасследовании.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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