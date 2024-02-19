 

В России служебных собак МЧС оснастят FPV-устройствами с видеокамерами

19.02.2024, 8:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Центр комплексных беспилотных решений предложил оснастить служебных собак МЧС РФ FPV-устройствами с видеокамерами. Инициативу представил глава организации Дмитрий Кузякин.

По словам Кузякина, идея оборудовать четвероногих спасателей FPV-камерами родилась у сотрудников ЦКБР. Объясняется это тем, что кинологи часто не могут находиться поблизости от своих собак, особенно при работе в ограниченных пространствах или в горных районах. В таких ситуациях собаку можно отпустить одну, но она не сможет передать информацию о ситуации и состоянии пострадавших. Именно поэтому было принято решение укрепить техническое оснащение животных при помощи FPV-технологий, добавил глава организации.

FPV-устройство позволяет дистанционно управлять животным с помощью голосовых команд. По словам Кузякина, это два радиоканала: канал управления и канал передачи видео. Для сотрудников МЧС был реализован канал передачи видео, а управление осуществляется через акустический канал — голосом кинолога.

Эта инициатива пришла после инцидента в Подмосковье, когда в квартире была обнаружена собака без еды и воды. Ранее в МЧС призвали не ходить по пустырям и гаражам, чтобы не стать жертвой стаи собак.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Мнение: О новой пассии Путина… Бес в ребро?

19.02 / Бродягу повесили за убийство, которого он не совершал, после чего он вернулся в виде призрака

19.02 / В папирусах обнаружили описание того, как строились египетские пирамиды

19.02 / Мнение: Зачем РФ дары свободы?

19.02 / Мнение: О мегапомощи Украине… Теперь-то Путин — всё?

19.02 / Французский маникюр с блестками – хит весны: особенности и самые модные цвета для трендового френча

19.02 / Пропутинское мнение: О тупых и ещё тупее… Кто открыл Украине портал в Ад?

19.02 / У Водолеев перегруз эмоций – знаки зодиака, которые попадут в непростые ситуации с партнерами до конца февраля

19.02 / Мнение: Безумие нарастает

18.02 / Мнение: Останешься вечно живой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика