В России служебных собак МЧС оснастят FPV-устройствами с видеокамерами

Центр комплексных беспилотных решений предложил оснастить служебных собак МЧС РФ FPV-устройствами с видеокамерами. Инициативу представил глава организации Дмитрий Кузякин.

По словам Кузякина, идея оборудовать четвероногих спасателей FPV-камерами родилась у сотрудников ЦКБР. Объясняется это тем, что кинологи часто не могут находиться поблизости от своих собак, особенно при работе в ограниченных пространствах или в горных районах. В таких ситуациях собаку можно отпустить одну, но она не сможет передать информацию о ситуации и состоянии пострадавших. Именно поэтому было принято решение укрепить техническое оснащение животных при помощи FPV-технологий, добавил глава организации.

FPV-устройство позволяет дистанционно управлять животным с помощью голосовых команд. По словам Кузякина, это два радиоканала: канал управления и канал передачи видео. Для сотрудников МЧС был реализован канал передачи видео, а управление осуществляется через акустический канал — голосом кинолога.

Эта инициатива пришла после инцидента в Подмосковье, когда в квартире была обнаружена собака без еды и воды. Ранее в МЧС призвали не ходить по пустырям и гаражам, чтобы не стать жертвой стаи собак.