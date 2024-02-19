Мнение: О новой пассии Путина… Бес в ребро?

Слухом земля полнится…

Источники, правда, не супернадёжные — британский таблоид «The Mittor», лондонские сидельцы, украинские сайты. Но зато сама #новость, конечно, зачётная. Прекрасно иллюстрирует настроения российской элиты после 24.02.2022.

Что интересно, личная жизнь обоих была до сих пор тайной за семью печатями. Но вот поди ж ты…

«The Mirror» уверяет, что российский президент Владимир #Путин «нашел новую любовь». И это — дама-историк с лондонским образованием, из хорошей семьи, которая хочет ввести цензуру в российском интернете. И не только в нём. Вся российская эстрада тоже под её прицелом.

39-летняя Екатерина «Катя» Мизулина — глава российской Лиги безопасного интернета и дочь фанатично пропутинского и антиукраинского экс-сенатора Елены Мизулиной, — как уверяют британцы, покорила сердце 71-летнего «диктатора». Её, девочку в стиле барби-гёрл, считают жёстким веб-цензором, стремящимся подавить любую критику Кремля, особенно в отношении спецоперации. Она снискала славу своей неуёмной активностью в привлечении внимания правоохранительных органов РФ к «неправильным» артистам. Её усилиями статусы иностранного агента или штрафы получили репер Моргенштерн (в миру — Алишер Валиев, признан в РФ иноагентом в мае 2022 года), репер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом в октябре 2022 года) и влогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом в апреле 2022 года). И это не полный перечень.

Но интересна она не только этим. Екатерину Мизулину можно считать символом полного провала попытки «вестернизации» постсоветской России. Её отец, 69-летний профессор-философ Михаил Мизулин, является одним из ведущих учёных в Москве. А сама она окончила Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета в 2004 году и имеет степень по истории искусств и индонезийскому языку. Помимо него, владеет английским, немецким, китайским. Она работала переводчиком в официальных российских делегациях, посещавших Китай.

Но всё это — в прошлом. После 24.02.2022 Екатерина Мизулина сказала: «Сначала мы очистим Украину от нацистов и бандитов, а потом займемся Google и Википедией». Не в коня корм, оказывается, прелести Туманного Альбиона для по-настоящему русского человека!

Также оа Екатерина Мизулина заявила, что с недавних пор слушает только Гимн России и песни SHAMAN’а, с которым не раз появлялась на разных мероприятиях в прошлом году. Это породило слухи об их романе. Но, похоже, всё ограничилось троллингом разгорячённой публики.

Верить ли новым слухам? Комментируя их британскому таблоиду, иноагент Ольга Романова — лучшего «эксперта» по России, видимо, не нашлось, — не удержалась от сарказма. «Давайте без эйджизма, — сказала она. [Владимиру Путину] всего 71 год. В общем, мужчина в полном расцвете сил, почему бы и нет? И, собственно, Катя Мизулина, в конце концов, ей 39… Давайте также не будем забывать… она тоже за традиционные ценности».

Похоже на завуалированную рекламу будущего президента-«сверхсрочника». Мол, наш-то в отличие от заокеанского старикана ещё ого-го! И слова не путает, и с памятью всё ОК, и с кое-чем другим полный порядок. Рановато ему ещё на пенсию, пусть продолжит пахать на кремлёвских галерах.

И за такого «крепкого мужика» проголосуют не 75% и даже не 86%, а все 100% в марте?

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