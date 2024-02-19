Бродягу повесили за убийство, которого он не совершал, после чего он вернулся в виде призрака

Эта жуткая история о привидении была опубликована в газете “Филадельфия таймс” 4 сентября 1892 года, с подзаголовком: “после такого даже интеллигентная часть сообщества начинает верить в призраков”.

Сама же история произошла тремя годами ранее в районе городка Юнионтаун, а точнее на дороге Олд Крик Роуд, что вела из этого города в соседний. Рядом с этой дорогой было несколько обособленных участков, на одном из которых проживала некая Нэнси Пратт, женщина весьма пожилого возраста.

Однажды Нэнси Пратт обнаружили лежащей в ручье с многочисленными ранами на голове, по-видимому и приведших к ее смерти. Быстрые поиски вывели на неназванного местного бродягу, у которого при обыске в сумке нашли украшения, принадлежащие Нэнси Пратт.

Бродяга уверял, что никого не убивал, но видел, как старушка сама выбежала из своего дома и прыгнула в ручей, получив смертельные раны. И когда он понял, что она мертва, то пошел в ее дом и забрал оттуда ценные вещи.

Ему, конечно, никто не поверил, и вскоре бродягу повесили на дереве, прям рядом с тем самым ручьем, где нашли тело Нэнси Пратт. Но вскоре соседи старушки стали говорить, что она уже давно мучилась от неназванных причин и в самом деле хотела лишить себя жизни. И линчевателей стала немного мучить совесть (но не особо сильно).

Прошли месяцы, потом год, другой, третий. Дорога Олд Крик Роуд стала заброшенной, потому что совсем рядом построили удобное шоссе, но иногда ею пользовались местные фермеры, чтобы сократить путь. И вот они стали все чаще рассказывать о том, что по дороге бродит призрак повешенного бродяги.

Это был уже конец 19 века, так что в призрака поверили лишь самые малообразованные граждане. Однако фермеры настаивали, что это правда и что они своими глазами видели его. И уверяли, что готовы поручиться за свои слова.

Когда на новой дороге начались какие-то ремонтные работы, то местные жители вспомнили про Олд Крик Роуд и снова стали ездить по этому пути. И число тех, кто видел призрака, стало быстро увеличиваться в геометрической прогрессии.

Первым из тех, кто подробно рассказал о встрече с призраком, и кому поверила “даже интеллигентная часть сообщества”, был местный доктор Хардман. Однажды ночью он возвращался домой после срочного визита к пациенту, и был испуган, когда на дорогу перед ним из-за деревьев вдруг резко появилась человеческая фигура и медленно пошла вдоль края дороги.

Доктор сидел на лошади и со своего места, несмотря на ночную тьму, неожиданного хорошо разглядел эту фигуру. И чем больше он видел, тем больше понимал, что это что-то странное.

Фигура была мужчиной, одетым в темный костюм и соломенную шляпу, а вокруг его шеи была затянута веревка, которая тянулась за ним на несколько метров. И веревка так туго стягивала его шею, что горло раздулось в три раза и лицо тоже выглядело неестественно раздутым, это было заметно даже со спины.

Доктор лишь недавно приехал в эту местность и ничего не слышал о повешенном у ручья бродяге. И он даже не подумал о том, что видит что-то сверхъестественное, так что несколько раз просто окликнул этого человека.

Человек обернулся и доктор увидел неестественно выпученные глаза с каким-то “странным блеском”. Только тогда доктор понял, что видит перед собой не человека. Он пришпорил свою лошадь, чтобы поскорее проскакать мимо страшного видения, но лошадь вдруг встала на дыбы и начала громко фыркать, словно была очень испуганной.

Доктор хлестнул ее кнутом и снова пришпорил, но лошадь в очередной раз взбрыкнула и сбросила доктора на дорогу, а сама поскакала в обратном направлении. Пока доктор поднимался на ноги, призрак куда-то пропал, и доктор не нашел в себе смелости выяснять, куда, а просто побрел к себе домой.

Придя домой, доктор все никак не мог выбросить страшное лицо призрака из головы, и на следующий день все-таки решил вернуться на это место, чтобы прояснить эту тайну. С собой он взял дробовик, свою собаку породы бульдог, а также помощника по фамилии Лоусон.

Они засели в кустах рядом с тем местом, где на дорогу вышел призрак и когда наступила ночь, они ничего не увидели, но услышали громкие болезненные стоны и причитания, доносящиеся со стороны большого дерева неподалеку. А потом пес начал вести себя так, словно видит что-то страшное, затем он бросился к тому дереву и …как будто наткнулся на невидимую стену.

Удар был такой силы, что собака отлетела на несколько метров назад. Но пес встал на лапы и снова кинулся туда. И снова полетел кубарем. Через пару таких же атак пес больше не поднялся, а когда доктор и Лоусон подошли к нему, они увидели, что бульдог лежит мертвым со свернутой шеей.

Больше в ту ночь ничего необычного не случилось и доктор с помощником вернулись домой. Но на следующую ночь они снова пришли на то же место. И в этот раз им повезло. В нужный час они увидели, как из-за деревьев выходит темная фигура с веревкой на шее. И в этот раз он волочил грязный деревянный гроб.

Доктор громко окликнул его и призрак обернулся, а на его лице сияла зловещая улыбка. Вид раздутого лица с выпученными глазами и улыбкой был настолько страшен, что Лоусон не выдержал и в приступе паники побежал по дороге в сторону города. Доктор же вскоре последовал его примеру.

Рассказ доктора произвел в городе эффект взорвавшейся бомбы. Не все поверили ему, но собралась большая толпа народу, многие из которых желали идти ночью к дереву повешенного, чтобы своими глазами увидеть призрака или же шутника, если это был кто-то из таких.

На следующую ночь группа горожан, среди которых были такие местные авторитеты, как полковник Ньюджент, Джон Янг, Джордж Фуллер и некоторые другие, вооруженные ружьями и револьверами пошли на дорогу Олд Крик Роуд и сели в кустах в засаде.

Было немного за полночь, когда они услышали громкий стонущий звук, который превратился в завывание и плач. Эти звуки навели ужас на собравшихся, но они решили просидеть тут еще по меньшей мере один час. И вскоре все они увидели на дороге темную фигуру бродяги с веревкой на шее, который бред и волочил за собой свой гроб.

Веревка волочилась за ним по земле и когда призрак проходил мимо места засады, полковник Ньюджент шагнул вперед и наступил ногой на ее конец. В следующий миг нечто с такой силой бросило его на землю, что он потерял сознание от удара.

Толпа начала стрелять в призрака из ружей, но того лишь окутало дымом от выстрелов и он громко и мерзко засмеялся, а потом растворился в воздухе. Больше в ту ночь его не видели. Вскоре полковник очнулся и описал, что его как будто сильно ударило электротоком.

Вскоре история о призраке повешенного дошла до местного судьи Блэкмора, который считал себя большим скептиком, но не мог устоять против рассказов доктора, полковника и других уважаемых очевидцев. Он взял ружье и поехал на лошади ночью к большому дереву.

Он еще даже не прибыл к нужному место, как его лошадь начала вздрагивать и отказывалась идти дальше. Судья пытался заставить ее и тут внезапно перед ним на земле возник страшный призрак, который смотрел в упор на судью снизу вверх.

На шее была затянута веревка, лицо было жутко распухшим и широкая гримаса придавала ему адски страшный вид. Судья сильно хлестнул лошадь и та наконец пошла, но призрак стал идти рядом с ним, мерзко смеясь. И тут судья хлестнул кнутом самого призрака и тот накинулся на него, охватил своими руками и стащил на дорогу с лошади.

Лошадь судьи ускакала прочь, а призрак сомкнул пальцы на горле судьи и начал его душить. Но его хватка была не такой сильной, так что судье удалось освободиться и оттолкнуть призрака от себя. И тот упал, споткнувшись на край своего же гроба (!), а судья воспользовался этим и побежал прочь к городу.

Призрак пытался преследовать его, но судья был быстрее. Он добежал до первого городского дома и начал стучаться в дверь, после чего упал на пороге без сил. Ему открыли, втащили тело в дом, и до самого утра они видели, как черная фигура с веревкой на шее бродит рядом с домом.

Наутро призрак исчез и больше на этой дороге или где-то еще в этих местах его не видели.