В папирусах обнаружили описание того, как строились египетские пирамиды

Сотни лет тайна возведения египетских пирамид оставалась загадкой, но десять лет назад археологи совершили открытие, которое в корне изменило представление об этом процессе.

Папирус, возраст которого превышает 4500 лет, был обнаружен и расшифрован, что позволило археологам заглянуть в мир строителей Великих пирамид.

В 2013 году на побережье Красного моря, в месте, где когда-то располагалось поселение Вади-эль-Джарф, в ходе археологических раскопок были обнаружены древние папирусные свитки, содержащие удивительные записи. Эти тексты, написанные иероглифами и иератиками, датированы «годом после 13-го подсчёта скота» во времена правления фараона Хуфу. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science

Эти документы были созданы людьми, непосредственно участвовавшими в возведении Великих пирамид. Расшифровка позволила ученым узнать, что на папирусах содержатся счета за продукты, распоряжения по ходу работ, рабочие сметы и детальные описания произведенных действий.

Оказалось, что в возведении пирамид участвовали более двадцати тысяч человек. Документы, напоминающие современные электронные таблицы, содержат информацию о необходимых материалах, поставках, и проделанной работе. Один из папирусов подписан Мерером, который описывает транспортировку блоков известняка из каменоломен Тура на участок в Гизе, расположенный примерно в 20 км от места добычи.

Интересно, что команда Мерера перевозила около двух сотен блоков в месяц, а в период разливов Нила — и до тысячи! Лодки, грузящие до 80 тонн камня, плавали по Нилу, облегчая транспортировку материалов. Эти записи являются живым свидетельством того, каким трудом и усилиями были возведены эти великолепные сооружения.

Название Великой пирамиды, как утверждает Мерер, изначально было «Ахет-Хуфу», что переводится как «Горизонт Хуфу». После завершения строительства папирусы были спрятаны в тайнике, чтобы сохранить их для будущих поколений.