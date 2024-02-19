Мнение: Зачем РФ дары свободы?

Всплеск интереса к знаменитому роману Булгакова, спровоцированный соответствующим фильмом, поднял на поверхность некоторые занятные детали из истории публикации рукописи, наводящие на интересные размышления.

Как известно, первый раз в СССР «Мастера» издали уже после смерти автора, осенью 1966 года в журнале «Москва». А вскоре после этого роман вышел и за границей, в издательстве «Посев» – с той же рукописи, но без советской цензуры (как тогда говорили, «в тамиздате»). И для удобства читателей в «посевовском» издании все места, которые вырезали советские цензоры, были выделены в тексте курсивом, вот так. Читаешь – и заодно сразу видишь, какие страницы или даже строки Булгакова Соввласть сочла неподходящими для своих дурачков-читателей.

И вот я увидел фотографии страницы из посевовского издания – самое начало той главы, в которой Маргарита голая на метле вылетает из окна своей квартиры, направляясь на бал к Воланду. Выглядело это вот так:

Глава 21. Полет

Невидима и свободна! Невидима и свободна! Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом…» и т.д.

Врубившись в смысл курсива, я сначала не поверил глазам. Дичь какая-то! Они что, вот так мелочно, по слову отрезали??

А потом припомнил… У меня ведь дома была самодельная «книжка», сделанная из варианта, опубликованного в журнале «Москва»! Кто-то заботливой рукой выдрал страницы, на которых был роман, из номеров «Москвы», а мой отец, который был мастер на все руки, склеил и переплел их меж собой, даже еще и приделал ко всему этому твердую обложку, на которой написал по трафарету «М.Булгаков. Мастер и Маргарита». Белой краской по красной обложке, как сейчас помню… Да где-то эта самоделка еще должна быть…

Именно по ней я лет в 15, как истинный сын двух московских интеллигентов, вместе закончивших МИФИ, в первый раз приобщался к запрещенному и самому знаменитому творению Булгакова. А потом еще много раз перечитывал. И вот я напряг память – и в голове зазвучало: «Невидима! Невидима!» – этакий крик ведьминского восторга. Черт! Я ведь действительно помню этот кусок, и безо всякого «свободна!»

«Невидима! Невидима!» – тоже по-своему неплохо звучит. Но если у автора по-другому – нафига было ломать?!

Чудеса, конечно, в решете. Даже трудно поверить в такую придирчивую мелочность. Ну ладно, когда резали целыми главами, например, полностью «Сон Никанора Ивановича» (глава 15) про «Сдавайте валюту». Это понятно – советским людям было не положено знать, что какая-то там «валюта» вообще существует, они должны были свято верить, что в мире есть только рубли, ныне, присно и вовеки веков, аминь.

Но вот так вот – просто вычеркивать цензорским карандашом одно слово «свободна» из рукописи? Словно какую-то жуткую крамолу?? Но почему?! Ведь «свобода» в совке вроде как слово не запретное. Было. Таким словом даже улицы называли. «Площадь Свободы», например. И фабрика такая была, уж не помню, что она производила – фабрика Свобода. Хотя, если подумать, улиц Свободы в совке все ж было явно меньше, чем улиц Ленина или там улиц Революции… Определенно этим словом пользовались более осторожно, с опаской.

Что-то не так со свободой. Не доверяют у нас этому слову. Даже, если подумать, и сегодня слова «либерал», «либераст» – откровенно ругательные, в них даже сквозит прямая ненависть. А ведь их корень «либеро», что опять-таки значит – свобода! «Либерал» – это попросту значит «сторонник свободы».

Почему же в России так не любят и свободу, и либералов? Взять ту же российскую ГосДуму – в чем суть ее законотворчества, скажем, последние лет 20? Да ведь все законодатели только и знают, что придумывают в России всякие ограничения свобод или прямые запреты! Дня не проходит, чтобы не было сообщений о все новых рестрикциях: не кури, не пей, не выгуливай собак, не ходи ночью, не ходи днем, не выращивай цветы, не носи такие цвета в одежде, другие цвета в одежде, не читай то, не читай это, , штраф за то, штраф за это, это только по лицензии, другое только по лицензии, а это вообще запрещено, и то вообще запрещено. Складывается впечатление, что едва ли не главная цель российского государства – ограничивать свободу в РФ.

Но почему? А потому что, если русских не людей не ограничивать – они сразу начинают разбегаться. Государство в России считает себя даже не «скрепой», а натуральной смирительной рубашкой для населения, которое, дай ему только волю, немедля что-то учинит, а потом убежит. И поминай как звали.

Дело, видимо, в том, что на большей части территории места совершенно не приспособлены для проживания человека. Очень плохой климат, нет дорог, минимум цивилизации. А в тех редких местах, где цивилизация есть – слишком скученно, и от скученности все время происходят всякие безобразия. Едва почуяв минимальную свободу, люди бегут туда, где теплее. Я не зря говорю, что большинству населения России в России жить не нравится. Скажем, мой любимый город Магадан. В 2004 году делали мы там газету о перспективах Магадана, я, как главный редактор, лично писал тревожную статью, что в Столице Колымского Края нынче всего 130 тысяч населения (при СССР было 170 тыс.), люди продолжают уезжать, и «нам» очень надо «переломить тренд», чтобы город не захирел. Нынче глянул последние данные по Магадану: на 2023 год – 89 тысяч. То есть за последние 20 лет Магадан усох еще в 1,5 раза, и давно пробил отметку «100 тысяч» вниз. Райцентр! Эх…

И так просходит везде по России. Население из деревень бежит в города, из малых городов – в большие, из больших в мегаполисы (Москву и Санкт-Петербург), из мегаполисов – вострит лыжи за границу. Это неумолимый тренд. Пустеет Дальний Восток, пустеет Сибирь, российская Средняя полоса уже практически заброшена. Люди уже откровенно в опросах отвечают, что лучшее место в России – Краснодарский край (даже отставив Москву на второе место), и все рвутся туда. Краснодар уже стал городом-миллионником, Сочи застроено полностью на все 146% – поток не иссякает. «Жить в провинции у (теплого!) моря» – извечная мечта русских, пусть и выраженная, как обычно, евреем – Нобелевским лауреатом.

Но это мы про государство. А почему сами русские люди так ненавидят свободу?

Не все. Часть свободе очень даже рада – поскольку она им помогает «вырваться из Мордора», как она это называет. Помогает «подняться». Но «подняться» – это эвфемизм в России, скрывающий под собой базовое ОБЩЕЕ стремление. «Поднимаются» – чтобы улететь. Как это и делают птицы.

Беда в том, что улететь (потому что в России жить не нравится) хотят все, но удастся это явно не каждому. Кто же улетит? Самые способные, верткие, предприимчивые, сильные, хваткие. Оставив основную инертную массу – слишком старых, слишком молодых, инертных, апатичных, глуповатых, больных, инвалидов, просто ничем не выдающихся. Потом из этой обескровленной массы снова начнет развиваться что-то живое, хваткое, бодрое, энергичное, упрямо пробиваться на поверхность, «подниматься»… и снова так же улетит.

Выглядит это так, как будто с почвы каждый раз снимают едва наросший на ней плодородный слой, оставляя только камни и мусор. С бутерброда слизывают масло. Из булки выковыривают изюм. И вот поэтому русские люди В МАССЕ свободу не любят. Им кажется, что из-за нее их постоянно БРОСАЮТ. Или даже – предают. Они бы тоже хотели хорошей жизни, тоже хотели бы жить у теплого моря в мягком климате, в чудесной стране. И кто-то им это постоянно обещает, кричит «мы вместе!», «мы сможем!», «мне нужна ваша поддержка!!» – а потом приподнимается… и поминай как звали.

И только звучит обманчивая песня: «Недавно гостила в чудесной стране… Там плещутся липы в янтарной волне…» Черт! И там про море!!

А в России моря нет. Крым оттяпали – было всенародное счастье и гулянье два года подряд. Однако и в Крыму места на всех не хватит, точнее – мест там уже сейчас нет.

Поэтому русские люди свободу ненавидят. Свобода – это часть той великой центробежной силы, которая вечно оставляет их на бобах, без лидеров, умников и талантов, с одними дураками и держимордами. Первые улетают, вторые остаются, в царстве болот, тоски и бездорожья. Русским не нравится жить в России.

На Руси «свободе» не доверяют, и, возможно, это идет даже не от коммунистов, а глубже. Из самой русской истории, местного, так сказать, менталитета. Тов. Несмиян нас учит, что в мире вообще государства лишь двух основных базовых типов – основанные на идеологии свободы и на идеологии справедливости. Так вот, русская, мол, государственность всегда тянется к идее справедливости. И это очень похоже на правду.

Тов. Несмиян, правда, кое-что недоговаривает: что «свобода» и «справедливость» не только два полюса – они еще и, как положено полюсам, взаимоотталкиваются. Сторонники Справедливости сильно недолюбливают любителей Свободы, а любители Свободы обычно с пренебрежением относятся к сторонникам Справедливости. Справедливость кричит со злобой – эта Свобода всегда норовит урвать всё себе, а Свобода отвечает дерзко – вот еще! А почему это я должна?!

Маргарита выпрыгивает из окна, голая на метле, и с криком «Невидима и свободна, невидима и свободна!» – улетает из Москвы к чертовой матери. Сам автор, кстати, много лет просил Сталина отпустить его за границу – в конце концов умер от огорчения, поняв, что так и не отпустят.

КОНЕЦ