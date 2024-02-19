 

Мнение: О мегапомощи Украине… Теперь-то Путин — всё?

19.02.2024, 4:23, Разное
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Никогда не бывает так, чтобы всё было настолько безнадежно. Хоть спасательный круг, хоть соломинка непременно найдутся. Для Украины она тоже нашлась в Мюнхене, где поначалу все собравшиеся были мрачны и скептичны в отношении перспектив ВСУ на продолжение сопротивления. Но потом несколько повеселели.

Нашли новый источник поддержки для Киева.

Как сообщается, участники Мюнхенской конференции по безопасности в Германии собрались на вечеринке, чтобы «выпить против Путина». Информацию об этом «слил» организатор мероприятия — немецкий таблоид Bild.

На пати под названием «Ночь свободы» неофициальным девизом собрания провозгласили «Prost gegen Putin!» — “Выпьем против Путина!“. Ну и выпили. В числе тостующих и пьющих до дна были замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек #НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Пётр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, ряд бывших американских и действующих немецких чиновников, а также бизнесменов.

Ну, всё. Это конец. Такого мощного удара по самому святому российский президент Владимир #Путин точно не перенесёт. И прикажет немедленно капитулировать. И тогда можно будет — на опохмел-пати — вдосталь выпить «Za Победу».

А пока что парочка фактов о реальной западной «помощи».

Первый. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции поблагодарил Запад за поставку вооружений, но пожаловался, что из-за «административных, технических и других проблем» задерживаются поставки снарядов и «гаубицы не стреляют». Но это ещё не всё. «Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта — президент, военные советники, военнослужащие пишут с фронта — плохая ситуация, нужны боеприпасы. Проблема с ними носит специфический характер. Когда принимается решение о поставке определённого количества снарядов, скажем 155 калибра, принимается политическое решение и поставлено 10 тысяч снарядов, мы ставим галочку и ждем следующей партии… Но дело в том, что все эти гаубицы и пушки калибра 155 мм были созданы для конкретных типов снарядов данного калибра, которые были произведены в конкретной стране. Нельзя использовать один и тот же снаряд на всех орудиях 155 калибра. Политики ставят галочку, получают должное за осуществление этой поставки, а на местах возникает огромная техническая проблема».

О, как! Оказывается, в #НАТО до сих пор не выработан единый стандарт производства боеприпасов?

Второй. Германия поставила Украине 66 бронемашин BATT UMG, которые совершенно непригодны для проведения операций на поле боя и вообще для использования в боевых условиях. У них тонкая броня, которая практически не защищает от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Они защищают лишь от огнестрельного оружия. Об этом пишет Bild. В Минобороны ФРГ газете сообщили, что украинская сторона при заключении контракта не требовала повышенной защиты, однако анонимный украинский чиновник заявил, что это не так. Кроме того, оказалось, что, вопреки контракту, бронемашины собраны не в Германии. FFG передала заказ американскому подрядчику TAG Germany. Через посредников в #США заказ в конечном итоге получила фирма TAG Middle East в ОАЭ. При этом, как отмечает Bild, цены господряда были завышены втрое: на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 тыс. евро, а Минобороны ФРГ заплатило за них по 600 тыс. евро за штуку.

О, как! Оказывается, и в Германии развита коррупция на «помощи» Украине? Ну кто бы мог подумать!

Но каковы перспективы Украины с такими «союзниками»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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