Французский маникюр с блестками – хит весны: особенности и самые модные цвета для трендового френча

Французский маникюр всегда остается в тренде. Но современные тенденции приносят новые идеи оформления кончиков. Весной большой популярностью будет пользоваться френч с блестками. Он придаст традиционному дизайну более нарядный и гламурный вид. Мы расскажем об особенностях и самых модных цветах трендового френча с блестками.

Снежно-белый эффект

Этот маникюр идеально подходит для длинных ногтей с заостренными кончиками. Создайте основу нюдового или телесного цвета. Для оформления кончиков используйте снежно-белую порошковую краску с блестками.

Тонкая блестящая полоска

Если вы предпочитаете утонченность, то создайте на кончиках тонкую блестящую линию. Используйте для этого лак серебряного или приглушенного золотого цвета. Этот дизайн красиво смотрится на коротких ногтях, так как он не занимает много места.

Тонкие белые кончики с блеском

Если вы не хотите отступать от традиционного френча, то создайте на кончиках тонкую белую полоску. Это придаст ногтям неброский и элегантный вид. Используйте для этого белый лак с крошечными мерцающими частицами. Блеск не будет бросаться в глаза, но придаст ногтям более яркий вид.

Яркая мерцающая полоска

Ярко-розовая или неоновая блестящая полоска на кончиках привлечет внимание к вашему маникюру. Это позволит создать эффектный дизайн на ногтях небольшой длины.

Не бойтесь экспериментировать с цветом. Однако старайтесь подбирать оттенки кончиков в соответствии со случаем. Например, вы можете использовать красную мерцающую полоску для праздников, а солнечно-желтую – для лета.

Если вы не можете найти мерцающий цветной лак, то сделайте кончики однотонными, а затем нанесите сверху тонкий слой прозрачного лака с блестками.

Темный блеск

Вы можете выбрать для оформления кончиков темный лак с блестками. Темно-золотой или коричневый цвет придаст вашему маникюру загадочность. У вас получится привлекательный контраст между темным кончиком и нюдовым фоном. Такой дизайн сочетается с разными тонами одежды.

Золотая линия у основания кончиков

Блестящая линия необязательно должна покрывать весь кончик. Покрасьте всю ногтевую пластину в цвет шампанского. Создайте у основания кончика тонкую золотую линию. Вы можете экспериментировать с ее оттенком и толщиной.

Двойная линия с блестками

Нарисуйте на кончиках двойную блестящую линию, но не заполняйте середину. Вы получите привлекательный мерцающий эффект. Такой дизайн выглядит утонченно и оригинально. Он органично вписывается в любой образ.

Блестки у основания ногтя

Создайте классический френч с белыми кончиками. Добавьте U-образную полоску прозрачного лака с голубыми и серебристыми блестками около ногтевого ложа. Это внесет изюминку в привычный дизайн французского маникюра.

Блестки по всему ногтю

Вы можете создать традиционный френч, а затем нанести мерцающие частицы на всю поверхность ногтя. Используйте для этой цели прозрачный лак с маленькими блестками, чтобы был виден дизайн классического френча.

Блестящие завитки

Вы можете дополнить классический френч с белыми кончиками рисунком в виде блестящих завитков. У вас получится нарядный, но не слишком вычурный маникюр.