Мнение: О тупых и ещё тупее… Кто открыл Украине портал в Ад?

«Из намерений хороших сбита Ада мостовая», — записала Леся Украина более ста лет назад. И сейчас, глядя в каком аду пребывает её малая родина, Малороссия, остаётся лишь горестно вздыхать. Но ведь намерения-то были добрые. Самые, что ни есть благие…

Хотя иногда начинает казаться, что не было ничего «благого» для Украины в головах западных элит. Что с самого начала там зрел заговор, сговор или, если угодно, договорняк. Где Украина стала разменной монетой. И лишь известное правило: «когда нечто может быть объяснено либо заговором, либо глупостью, предпочтение всегда следует отдавать глупости» направляет мысли в действительно правильном направлении.

Но, Боже, сколь же безмерна эта «глупость»! Сколь вселенских размеров достигла она. Нельзя не поразиться, как же этим тупицам доверили служить в очистке представлять лицо европейской дипломатии?

Бывший пекарь и профсоюзный босс Жозеп Боррель — один из самых ястребиных «ястребов» #ЕС по отношению к России. Которую он ненавидит давно и стойко. «Наш старый враг, #Россия, снова говорит: „Я здесь“. И снова представляет угрозу», — чётко заявил он ещё в 2019 году. А став лицом европейской дипломатии, словно забыл о самой сути миссии всех дипломатов: предотвращать и купировать войны. Напротив, откопал томагавк, похороненный в Берлине и Потсдаме в 1945 году.

«Эта война [с Россией] должна быть выиграна на поле боя», — самая известная его фраза, твитнутая ещё весной 2022 года. Некоторые считают, что здесь Жозеп Боррель имел в виду «войну» как способ усадить Москву за стол переговоров с Киевом. Но вот беда: к тому времени #Россия и #Украина уже второй месяц вели мирные переговоры. И даже достигли согласия в Стамбуле. Но оно по воле Лондона было отправлено в мусорную корзину. Мог ли еврокомиссар по инделам этого не знать? Ну, если «не знал» того, что знать был обязан по должности, это говорит лишь о чудовищной некомпетентности и фееричной глупости. А если знал, но всё равно нудел про «поле боя» — это верх лицемерия и лживости.

Однако, есть смысл посмотреть и на другие заявления Жозепа Борреля по «украинскому кризису».

1. Весна 2022 года. «Мы должны поддержать Украину. Мы должны вооружать Украину и оказывать [ей] ещё бо́льшую поддержку. Мы должны дать больше оружия. Это то, чего украинцы от нас ожидают, и это то, что мы делаем и должны делать ещё больше и быстрее».

2. Декабрь 2022 года. «#Россия уже проиграла эту войну морально и политически, но #Украина должна победить на поле боя».

3. Март 2023 года. «Я уверен, что 2023 год ознаменуется успехом Украины в разгроме российской агрессии и достижением справедливого и прочного мира».

4. Май 2023 года. «Успех Украины [в войне с Россией] зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, [ещё] больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя».

5. Лето 2023 года. «Украина должна вести [мирные] переговоры с Россией с позиции силы, а наш долг — помочь ей сформировать такую позицию на поле боя».

6. Ноябрь 2023 года. «Скорая победа Украины над Россией в вооружённом противостоянии невозможна, и Европейскому Союзу следует готовиться к продолжительному конфликту».

7. Декабрь 2023 года. «Украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину победить [Украину]».

8. Январь 2024 года. «Идеи о том, что стороны конфликта в/на Украине могут примириться, являются ошибочными. Вместо поиска “примирения” Западу необходимо наращивать усилия по поддержке Украины и делать всё необходимое для её победы».

9. Февраль 2024 года. «У Запада осталось три месяца, чтобы “спасти” Украину. Нам необходимо действовать быстрее».

Ну вот, казалось бы — облажался «дипломат» по полной программе со всеми своими прогнозами. Провалился в стратегии победить Россию украинскими руками военным путём. Теперь видит, что не Россия, а Украина уже на грани военного поражения. Ну так признай ошибки, уйти в сторону, дай дорогу тем, кто смогут организовать мирный процесс. Но — нет. Снова потёртые лозунги про «нужно действовать гораздо более решительно и гораздо более конкретно», чтобы всё-таки «победить Россию».

Он реально такой необучаемо тупой — ибо как иначе назвать того, кто раз за разом повторяет заведомо провальные попытки в надежде получить какой-то иной результат?

И сколько ещё украинских жизней станут платой за необучаемость и тупость европейских элит?

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