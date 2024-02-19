Fox Business – в иммиграционном управлении США царит бардак, мигрантов выпускают тысячами

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В США объявили о готовности отпустить около 16 000 задержанных мигрантов из-за нехватки финансирования иммиграционного управления, пишет Fox Business. Бывший и. о. министра внутренних дел Чад Вулф считает, что следует провести надлежащий учёт в этом ведомстве. Он уверен, что в нынешнем хаосе виновата провальная политика администрации Байдена. На границе не проводится должных проверок просто потому, что мигрантов слишком много.

Сообщается, что иммиграционное и таможенное управление США готовится освободить около 16 000 задержанных мигрантов из-за нехватки 700 миллионов долларов. Этот дефицит средств был бы покрыт законопроектом о границе, который не был принят в сенате.

Ко мне присоединяется Чад Вулф, бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности. Чад, я думаю, вина за это ложится на республиканцев, верно?

ЧАД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности: Я думаю, что администрация безусловно пыталась так поступить, но, думаю, американский народ всё видит. Эта администрация постоянно стремилась приостановить финансирование иммиграционного управления. Количество коек, которые были в их распоряжении за последние три года, оказалось на историческом минимуме.



И эта идея о том, что они перевозят этих мигрантов по всей стране уже три года, вероятно, отнимает у них большую часть финансирования. Так что плохая политика приводит к дефициту ресурсов. А теперь администрация заявляет: «Нам надо, чтобы вы продолжали финансировать нашу плохую политику и провальную стратегию последних трёх лет».



Я думаю, что в иммиграционном управлении необходимо провести полный учёт. На что они тратили деньги последние три года. Может, перемещали мигрантов по стране и отпускали их или было что-то ещё?

Да, похоже на то. Кажется, национальной гвардии в Нью-Йорке было приказано проверять мигрантов на наличие определённых татуировок, связанных с венесуэльской бандитской группировкой. Как получилось, что у нас есть особая договорённость пускать столько венесуэльцев? Кажется, речь о 800 000. Зачем эта специальная сделка?

ЧАД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности: Это специальная программа, созданная администрацией Байдена. Мы досрочно пропускаем в страну более 30 000 ежемесячно. И, может, даже больше с помощью того приложения CBP1. Это неотъемлемая часть политики Байдена. Не только венесуэльцы, но и жители Никарагуа и многие другие.



И некоторые из этих ребят являются очень жестокими людьми. Но у нас нет данных о том, куда они направляются. На самом деле мы не проводим необходимых проверок и собеседований с правоохранительными органами на границе, потому что их слишком много. И это продолжается уже три года. И, к сожалению, мы видим, как это отражается на сообществах по всей стране.

Да, мы это видим. Чад Вулф, спасибо, что присоединились к нам этим утром. Очень важный день. Спасибо.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.