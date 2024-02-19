 

Fox Business – в иммиграционном управлении США царит бардак, мигрантов выпускают тысячами

19.02.2024, 1:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В США объявили о готовности отпустить около 16 000 задержанных мигрантов из-за нехватки финансирования иммиграционного управления, пишет Fox Business. Бывший и. о. министра внутренних дел Чад Вулф считает, что следует провести надлежащий учёт в этом ведомстве. Он уверен, что в нынешнем хаосе виновата провальная политика администрации Байдена. На границе не проводится должных проверок просто потому, что мигрантов слишком много.

Сообщается, что иммиграционное и таможенное управление США готовится освободить около 16 000 задержанных мигрантов из-за нехватки 700 миллионов долларов. Этот дефицит средств был бы покрыт законопроектом о границе, который не был принят в сенате. 

Ко мне присоединяется Чад Вулф, бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности. Чад, я думаю, вина за это ложится на республиканцев, верно? 

ЧАД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности: Я думаю, что администрация безусловно пыталась так поступить, но, думаю, американский народ всё видит. Эта администрация постоянно стремилась приостановить финансирование иммиграционного управления. Количество коек, которые были в их распоряжении за последние три года, оказалось на историческом минимуме. 

И эта идея о том, что они перевозят этих мигрантов по всей стране уже три года, вероятно, отнимает у них большую часть финансирования. Так что плохая политика приводит к дефициту ресурсов. А теперь администрация заявляет: «Нам надо, чтобы вы продолжали финансировать нашу плохую политику и провальную стратегию последних трёх лет». 

Я думаю, что в иммиграционном управлении необходимо провести полный учёт. На что они тратили деньги последние три года. Может, перемещали мигрантов по стране и отпускали их или было что-то ещё?

Да, похоже на то. Кажется, национальной гвардии в Нью-Йорке было приказано проверять мигрантов на наличие определённых татуировок, связанных с венесуэльской бандитской группировкой. Как получилось, что у нас есть особая договорённость пускать столько венесуэльцев? Кажется, речь о 800 000. Зачем эта специальная сделка? 

ЧАД ВУЛФ, бывший и. о. министра внутренней безопасности: Это специальная программа, созданная администрацией Байдена. Мы досрочно пропускаем в страну более 30 000 ежемесячно. И, может, даже больше с помощью того приложения CBP1. Это неотъемлемая часть политики Байдена. Не только венесуэльцы, но и жители Никарагуа и многие другие. 

И некоторые из этих ребят являются очень жестокими людьми. Но у нас нет данных о том, куда они направляются. На самом деле мы не проводим необходимых проверок и собеседований с правоохранительными органами на границе, потому что их слишком много. И это продолжается уже три года. И, к сожалению, мы видим, как это отражается на сообществах по всей стране. 

Да, мы это видим. Чад Вулф, спасибо, что присоединились к нам этим утром. Очень важный день. Спасибо. 

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / France 24 – на Украине разочарованы отступлением ВСУ из Авдеевки и обвиняют Сырского

18.02 / Сторонник Кремля Макгрегор – это Запад приказывает Зеленскому атаковать российские города

18.02 / Педофил Риттер – Запад отчаянно желает решить украинский конфликт путём переговоров

18.02 / Путинист из США – единственный выход из украинского конфликта потребует от Киева поступиться территорией

18.02 / Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России

18.02 / Грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

18.02 / Вместо дипломатии Мюнхен способствует «безумию вооружения в крупном масштабе»

18.02 / Поставки российского СПГ во Францию выросли за год на 41 процент

18.02 / «Полная чушь» — французский генерал об угрозе вторжения России в Западную Европу

18.02 / Успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика