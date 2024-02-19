 

Мнение: Безумие нарастает

19.02.2024, 0:00, Разное
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Иноагент Тинькофф

Достаточно яркий и четкий признак победы черных над серыми (пользуясь терминологией Стругацких) – когда иделогические (в кавычках) решения системы начинают смело идти в противоречие с удобствами частей самой системы.

Яркий пример тут – не только обьективно ничем не обьяснимая смерть Навального в тюрьме, но и обьявление иноагентом Олега Тинькова. Минюст РФ произвел Тинькова в иноагенты в прошлую пятницу.

Вопрос – зачем? Ответ “надо”. Это при том, что банк Тинькофф остается одним из крупнейших в России, а карты Тинькофф чуть не у каждого второго россиянина (грешен, и у меня тоже).

“У меня карта Тинькова, а Тиньков – иноагент; должен ли я немедленно написать явку с повинной?” – без сомнения, такой вопрос уже возник у миллионов (!) жителей РФ, известных своей безграничной наивностью и, главное, страхом перед государством.

Да, Олег Тиньковв “продал” свой банчок потанину за 2 рубля уже почти 2 года назад, и формально не имеет к нему (и к его карте) никакого отношения. И да, это интересный вопрос – а какого хрена Потанин так и не провел ребрендинг? Почему банк Потанина продолжал называться Тинькофф и под этим брендом проводил самые масштабные рекламные компании в РФ? Меня забавляла эта “неразбериха”. А теперь в связи с ней может начаться уже и потребительская паника – время-то в высшей степени нервное и так.

В общем, стражи революции Хомейни пришли к обычным гражданским людоедам и поставили их перед фактом – Тиньков провинился перед Партией и его надо извалять в пуху и перьях. Гражданские газовики раньше бы такое решение замотали, ввиду его откровенной тупости и “вредно для бизнеса”. А теперь – шиш. Саморазрушение идет вперед, предохранители – к черту.

UPD. В комментах уже предложили переименовать “Тинькофф” в “Банк и точка!” Хорошая идея.

Источник: Размышления вольного социолога


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