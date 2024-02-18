 

Риттер – Запад отчаянно желает решить украинский конфликт путём переговоров

18.02.2024, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Запад отчаянно желает урегулировать украинский конфликт путём переговоров, но не может выработать формулу мира, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Киев, придерживаясь абсурдной позиции, не позволяет выработать подобную формулу, а без участия украинской стороны этот вопрос рассматривать невозможно, добавил он.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Владимир Путин и его высокопоставленные дипломаты уже в течение некоторого времени говорят, что они открыты для урегулирования путём переговоров, но переговоры должны быть реалистичными. А на Западе нет реалистичной позиции.

Позиция Украины абсурдна. Возвращение к границам 1991 года? Какой армией вы это сделаете? Точно не украинской. Её сейчас уничтожают. НАТО не вмешается: у них не с чем вмешиваться.

Факт заключается в том, что именно Запад отчаянно желает урегулирования путём переговоров. Но они не могут выработать формулу, поскольку Украина не позволит им выработать формулу. Западу сложно, почти невозможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины, поскольку в противном случае — о чём вы тогда договариваетесь?

Дата публикации 16 февраля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Макгрегор – это Запад приказывает Зеленскому атаковать российские города

18.02 / Сенатор США – единственный выход из украинского конфликта потребует от Киева поступиться территорией

18.02 / Воробьев: Подмосковье стало лидером строительства и реконструкции образовательных учреждений в России

18.02 / Грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

18.02 / Вместо дипломатии Мюнхен способствует «безумию вооружения в крупном масштабе»

18.02 / Поставки российского СПГ во Францию выросли за год на 41 процент

18.02 / «Полная чушь» — французский генерал об угрозе вторжения России в Западную Европу

18.02 / Успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины

18.02 / Pew Research Center: Как американцы относятся к конфликтам Россия-Украина, Израиль-ХАМАС и Китай-Тайвань?

17.02 / РФ избежала изоляции благодаря постзападному (sic! – Китаю, Индии и Турции) миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика