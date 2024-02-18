Риттер – Запад отчаянно желает решить украинский конфликт путём переговоров

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Запад отчаянно желает урегулировать украинский конфликт путём переговоров, но не может выработать формулу мира, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Киев, придерживаясь абсурдной позиции, не позволяет выработать подобную формулу, а без участия украинской стороны этот вопрос рассматривать невозможно, добавил он.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Владимир Путин и его высокопоставленные дипломаты уже в течение некоторого времени говорят, что они открыты для урегулирования путём переговоров, но переговоры должны быть реалистичными. А на Западе нет реалистичной позиции.



Позиция Украины абсурдна. Возвращение к границам 1991 года? Какой армией вы это сделаете? Точно не украинской. Её сейчас уничтожают. НАТО не вмешается: у них не с чем вмешиваться.

Факт заключается в том, что именно Запад отчаянно желает урегулирования путём переговоров. Но они не могут выработать формулу, поскольку Украина не позволит им выработать формулу. Западу сложно, почти невозможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины, поскольку в противном случае — о чём вы тогда договариваетесь?

Дата публикации 16 февраля 2024 года.