Мнение: Останешься вечно живой (с)

Хм… Только сейчас мне подсказали – я, тупой, не сообразил. А ведь этот клип прости господи “Шамана” со ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ совсем как-то по-другому звучит. СОВСЕМ по-другому.

Месяц назад опубликован на Ютубе. С такой вот припиской от самого “Шамана”:

“Эта история могла случиться в далёком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас”.

Живой! Не прятался ты за спиной!

Ты бросился в небо и стал самой яркой звездой!

Здесь каждое сердце с тобой!

И даже на небе – останешься вечно живой!

Хм… В комментах под этим видео на Ютубе – ВНЕЗАПНО целое паломничество людей, которым захотелось высказаться. Со вчерашнего дня. Под песней Шамана! (слова и музыка – тоже его). Как тут писали, когда я первый раз репостнул этот клип – “это про вернувшихся с СВО”. Ага – в цепях и кандалах. На казнь.