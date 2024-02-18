Рупор кремлевской пропаганды: Начался штурм Работино
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вчера после обеда, проведя артиллерийскую подготовку, ВС РФ перешли в наступление на Работинском направлении.
Уже вчера удалось добиться успеха захватив несколько опорников противника и форсировав линию минных полей. Сегодня успех был закреплен взятием высот между Работино и Вербовым.
Сегодня десантура начала штурм Работино, бои идут в южной части села. Противник признает резкое ухудшение ситуации и явно намерен вводить в бой резервы, чтобы попытаться удержать Работинский выступ.
К 21-30 сообщается, что ВС РФ зашли и в западную часть Работино. Идут ожесточенные бои.
Задача минимум нашего наступления – срезать Работинский выступ. Ставятся ли более амбициозные задачи вроде наступления на Орехов, увидим в процессе.
По Авдеевке.
1. Город перешел под контроль ВС РФ. В самом городе еще продолжаются мероприятия по зачистке.
Начался процесс разминирования и фильтрации гражданского населения.
В ближайшие дни начнется интеграция Авдеевки и в гражданские структуры ДНР.
2. Основные бои сейчас развернулись за н.п. Ласточкино.
Противник находится в процессе оставления поселка и ведет там сдерживающие бои, чтобы стабилизировать фронт на линии н.п. Бердычи—Орловка—Тоненькое.
Н.п. Степовое как и н.п. Ласточкино в ближайшее время будут потеряны противником.
3. Можно ожидать также активного давление наших войск на н.п. Северное, чтобы выровнять фронт перед наступлением на н.п. Тоненькое, Орловку и Бердычи.
Также будет усиливаться давление в н.п. Первомайское, где ВС РФ контролируют примерно половину поселка.
4. Наши войска сейчас стремятся сохранить победную инерцию и продвинуться как можно дальше, пока противник за счет резервов не стабилизирует фронт к западу от Авдеевки.
Когда противник сможет решить эту задачу, можно будет говорить о том, что Авдеевское сражение закончилось.
5.Потери противника только убитыми в последний день бегства из города составили 1500 человек. Враг пока признает около 900 убитыми и пленными. Большинство тяжелых 300-х остались в Авдеевке.
Пропаганда противника сейчас всеми силами пытается преуменьшить масштабы постигшей ВСУ катастрофы.
В число виновников записаны в том числе и "Азов", который не выполнил приказ, а потом бросил Авдеевский коксохим и бежал.
PS. Детали.
1. Авдиивка вновь стала Авдеевкой.
2. Авдеевские киты вновь стали котами.
3. Все названия улиц в Авдеевке с 17 февраля официально вернулись к состоянию на весну 2014 года. Декоммунизация названий отменена.
Трансляция боевых действий на Украине, как обычно, продолжается в Телеграме ;https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет