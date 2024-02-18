 

Рупор кремлевской пропаганды: Начался штурм Работино

18.02.2024, 22:50, Разное
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Вчера после обеда, проведя артиллерийскую подготовку, ВС РФ перешли в наступление на Работинском направлении.
Уже вчера удалось добиться успеха захватив несколько опорников противника и форсировав линию минных полей. Сегодня успех был закреплен взятием высот между Работино и Вербовым.
Сегодня десантура начала штурм Работино, бои идут в южной части села. Противник признает резкое ухудшение ситуации и явно намерен вводить в бой резервы, чтобы попытаться удержать Работинский выступ.
К 21-30 сообщается, что ВС РФ зашли и в западную часть Работино. Идут ожесточенные бои.
Задача минимум нашего наступления – срезать Работинский выступ. Ставятся ли более амбициозные задачи вроде наступления на Орехов, увидим в процессе.

По Авдеевке.

1. Город перешел под контроль ВС РФ. В самом городе еще продолжаются мероприятия по зачистке.
Начался процесс разминирования и фильтрации гражданского населения.
В ближайшие дни начнется интеграция Авдеевки и в гражданские структуры ДНР.

2. Основные бои сейчас развернулись за н.п. Ласточкино.
Противник находится в процессе оставления поселка и ведет там сдерживающие бои, чтобы стабилизировать фронт на линии н.п. Бердычи—Орловка—Тоненькое.
Н.п. Степовое как и н.п. Ласточкино в ближайшее время будут потеряны противником.

3. Можно ожидать также активного давление наших войск на н.п. Северное, чтобы выровнять фронт перед наступлением на н.п. Тоненькое, Орловку и Бердычи.
Также будет усиливаться давление в н.п. Первомайское, где ВС РФ контролируют примерно половину поселка.

4. Наши войска сейчас стремятся сохранить победную инерцию и продвинуться как можно дальше, пока противник за счет резервов не стабилизирует фронт к западу от Авдеевки.
Когда противник сможет решить эту задачу, можно будет говорить о том, что Авдеевское сражение закончилось.

5.Потери противника только убитыми в последний день бегства из города составили 1500 человек. Враг пока признает около 900 убитыми и пленными. Большинство тяжелых 300-х остались в Авдеевке.
Пропаганда противника сейчас всеми силами пытается преуменьшить масштабы постигшей ВСУ катастрофы.
В число виновников записаны в том числе и "Азов", который не выполнил приказ, а потом бросил Авдеевский коксохим и бежал.

PS. Детали.

1. Авдиивка вновь стала Авдеевкой.
2. Авдеевские киты вновь стали котами.
3. Все названия улиц в Авдеевке с 17 февраля официально вернулись к состоянию на весну 2014 года. Декоммунизация названий отменена.

Трансляция боевых действий на Украине, как обычно, продолжается в Телеграме ;https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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