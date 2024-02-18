Рупор кремлевской пропаганды: Начался штурм Работино

Вчера после обеда, проведя артиллерийскую подготовку, ВС РФ перешли в наступление на Работинском направлении.

Уже вчера удалось добиться успеха захватив несколько опорников противника и форсировав линию минных полей. Сегодня успех был закреплен взятием высот между Работино и Вербовым.

Сегодня десантура начала штурм Работино, бои идут в южной части села. Противник признает резкое ухудшение ситуации и явно намерен вводить в бой резервы, чтобы попытаться удержать Работинский выступ.

К 21-30 сообщается, что ВС РФ зашли и в западную часть Работино. Идут ожесточенные бои.

Задача минимум нашего наступления – срезать Работинский выступ. Ставятся ли более амбициозные задачи вроде наступления на Орехов, увидим в процессе.

По Авдеевке.

1. Город перешел под контроль ВС РФ. В самом городе еще продолжаются мероприятия по зачистке.

Начался процесс разминирования и фильтрации гражданского населения.

В ближайшие дни начнется интеграция Авдеевки и в гражданские структуры ДНР.

2. Основные бои сейчас развернулись за н.п. Ласточкино.

Противник находится в процессе оставления поселка и ведет там сдерживающие бои, чтобы стабилизировать фронт на линии н.п. Бердычи—Орловка—Тоненькое.

Н.п. Степовое как и н.п. Ласточкино в ближайшее время будут потеряны противником.

3. Можно ожидать также активного давление наших войск на н.п. Северное, чтобы выровнять фронт перед наступлением на н.п. Тоненькое, Орловку и Бердычи.

Также будет усиливаться давление в н.п. Первомайское, где ВС РФ контролируют примерно половину поселка.

4. Наши войска сейчас стремятся сохранить победную инерцию и продвинуться как можно дальше, пока противник за счет резервов не стабилизирует фронт к западу от Авдеевки.

Когда противник сможет решить эту задачу, можно будет говорить о том, что Авдеевское сражение закончилось.

5.Потери противника только убитыми в последний день бегства из города составили 1500 человек. Враг пока признает около 900 убитыми и пленными. Большинство тяжелых 300-х остались в Авдеевке.

Пропаганда противника сейчас всеми силами пытается преуменьшить масштабы постигшей ВСУ катастрофы.

В число виновников записаны в том числе и "Азов", который не выполнил приказ, а потом бросил Авдеевский коксохим и бежал.

PS. Детали.

1. Авдиивка вновь стала Авдеевкой.

2. Авдеевские киты вновь стали котами.

3. Все названия улиц в Авдеевке с 17 февраля официально вернулись к состоянию на весну 2014 года. Декоммунизация названий отменена.

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