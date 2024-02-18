Сенатор США – единственный выход из украинского конфликта потребует от Киева поступиться территорией

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Украинский конфликт может закончиться только мирным соглашением, а для его подписания Украине придётся уступить свои территории, отмечает в интервью Politico сенатор США Джей Ди Вэнс. Он прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности и стал произносить там «кощунственные» речи о том, что у Украины ограничены человеческие ресурсы, а Запад не может бесконечно поставлять боеприпасы Киеву.



AP

Сенатор США Джей Ди Вэнс, один из самых яростных противников помощи Украине, приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где в очередной раз заявил, что помогать Украине не в интересах Америки, пишет Politico.

В интервью изданию он сказал, что украинцы — «замечательные люди», но «у нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать наземную войну в Восточной Европе на неопределённый срок». Вэнс задаётся вопросом: «Как долго это будет продолжаться? Сколько это будет стоить? И главное, как мы вообще должны производить оружие, необходимое для поддержки украинцев?»

Как отмечает издание, на Мюнхенской конференции такие разговоры — кощунство. Эта конференция — «это праздник трансатлантических отношений и оплот проукраинских настроений». Раньше на неё постоянно приезжали высокопоставленные американские политики: от покойного Джона Маккейна до Джо Байдена.

В этот раз мрачную тень на ход конференции бросила смерть Алексея Навального, но для Вэнса это не меняет ситуацию. «К этому нужно относиться трезво», — заявил он.

Вэнс заявил, что не планирует встречаться с украинской делегацией в Мюнхене: «Я не думаю, что узнаю что-то новое. Я уже встречался с руководством Украины, и новая встреча просто не попала в график».

Даже если американский парламент в конечном итоге одобрит пакет помощи Украине, заявил Вэнс, «это не меняет фундаментальных фактов — что мы ограничены в боеприпасах, которые мы можем отправить, что Украина ограничена с точки зрения своих человеческих ресурсов. Ситуация должна фундаментально измениться, чтобы они могли добиться значительных успехов на поле боя».

Сенатор также выразил своё мнение, что Украина в конечном итоге уступит территорию России. «Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок со стороны Украины, и вам нужно будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта, — заявил он. — Нам придётся иметь дело с реальностью».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал Вэнса, заявив, что на карту поставлена безопасность Запада. «Безопасность Украины не только в интересах самой Украины. Это в интересах Европы и НАТО», — приводит Politico его слова.