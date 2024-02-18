Рупор кремлевской пропаганды: Открытый кубок Буркина-Фасо по самбо

По каким-то причинам в Буркина-Фасо резко повысилась популярность самбо.

Плюс новость из цикла "Что ж ты фраер сдал назад…"

Президент Нигерии, который еще осенью прошлого года грозился интервенцией в Нигер и собирал под это дело коалицию группы стран ЭКОВАС, переобулся и заявил, что государственные перевороты в вышедших из ЭКОВАС странах не могут служить препятствием для развития регионального сотрудничества между африканскими странами.

Фактически, в завуалированной форме выразил готовность признать все новые военные правительства в странах вырвавшихся из под французского колониального ярма и строить отношения уже с учетом новых реалий. Таким образом рушатся планы Франции по дипломатическому окружению и изоляции военных режимов в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

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