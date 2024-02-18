Мнение: О суровой солдатской правде про авдеевских героев… Ну вот как так-то?

Точнее, про одного героя…

Самое, наверное, обидное, что для него, родившегося на Владимирщине и учившегося в Москве, всё могло сложиться иначе. Просто прямо противоположным образом. Но неведома чья рука выбрала для него именно эту Судьбу. А он, военный, солдат, офицер, привыкший выполнять приказы, послушно подчинился.

И в его поучительной истории — страшная и горькая квинтэссенция нынешнего конфликта Украины и России.

Как выяснили суровые российские историки, новый главком ВСУ Александр Сырский действительно родился недалеко от Москвы. Во Владимирской области, в деревне Новинки. Но не в Киржачском районе, как сообщалось ранее, а в Петушинском. Что для некоторых, наверное, многое объясняет. Мы же просто отметим, что будущий главнокомандующий ВСУ немало сил потратил, чтобы скрыть неудачный нейминг из своей биографии.

Но посмотрите на старое фото.

Вот он, курсант 3 курса престижного МосВОВКУ, идёт в парадном строю по Красной площади в Москве. На календаре — ещё только 1984 год. И всего через полгода #жизнь всех родившихся в #СССР начнёт неумолимо и неблагоприятно меняться. Чтобы в конце концов прийти к нынешнему состоянию.

Ещё через два года недрогнувшая рука неведомого кадровика выберет лейтенанту Александру Сырскому службу в должности командира мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в г. Лубны, Полтавская область, УССР. А ведь мог бы он, сын российского офицера, остаться и в РСФСР. Хотя бы, например, в той же Таманской дивизии. И вся его биография была бы иной. Две Чеченских кампании. Принуждение к миру Грузии. Донбасс 2014 и битва за Дебальцево. Сейчас бы взял штурмом Авдеевку и получил поздравления президента РФ. Но — не подфартило.

Чисто для контраста — один из его нынешних оппонентов, уроженец донецкого города Моспино Михаил Теплинский. Ведь он по распределению из РВВДКУ, что в Рязани, мог бы не в Тульскую дивизию ВДВ попасть, а, например, в отдельную 40-ю бригаду ВДВ под Николаев. Пожалел бы его другой неведомый кадровик, отправил бы молодого офицера поближе к дому, и сейчас было бы всё наоборот. И в ранге командира украинской аэромобильной бригады он ту же Авдеевку защищал бы.

Два «совершенно разных» государства, да? Две «абсолютно разные» нации? Вот прямо таки «генетически несовместимые»?

Ну и до кучи про тезис «украинцы защищают свою землю».

Будете смеяться, хотя смех этот сквозь слёзы, но и здесь «не всё так однозначно» ©



Карта © Википедия

В Советский Союз Украинская ССР вошла совсем не в «исторических» границах 1991 года. Её территория формировалась и уточнялась на протяжении десятков лет. Причём и там всё решала прихоть людская. И ничего не было предопределено. Ничего не было «от Бога».

То есть, вполне могло бы случиться, что на конец 1991 года ныне российский Белгород был бы «исконно украинским» городом и областным центром. А Мариуополь и Донецк (б. Юзовка) нет. Ну и российский Таганрог тоже мог бы числиться за Украиной. И тогда, при одних раскладах ВС РФ могли бы уничтожать базы ВСУ в Белгороде и вести упорные бои за родной город Антона Чехова, а при других — наступать на Бердянск и Мелитополь прямиком из приграничного Мариуполя.

Не знаю, понимаете ли вы, насколько условны все эти исторические притязания на «свои земли». И насколько дебильно вот это деление на «исторически свободных» и «генетических рабов». Особенно если вспомнить, что сейчас на ЛБС вполне могут противостоять друг другу те, кто когда-то сражались плечом к плечу с моджахедами в Афгане. Это и есть солдатская правда дня.

Алё, гараж! А может, уже хватит нести эту пургу про «небратьев» и «свои земли»?

Может, пора уже всю эту бодягу под ложными лозунгами — прекращать?

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