Инсайдер Бу: Apple тестирует iPhone 16 Pro с новым треугольным блоком камер

Известный инсайдер Маджин Бу сообщил, что Apple в настоящее время тестирует прототип iPhone 16 Pro с обновленным дизайном блока камер. Также он обнародовал фотографии, на которых три объектива iPhone 16 Pro объединены треугольной планкой, выступающей вершиной фигуры.

Бу утверждает, что информация, которую он получил, указывает на то, что новый дизайн модуля камеры iPhone 16 Pro находится в процессе тестирования Apple.

Пост инсайдера набрал более 1 миллиона просмотров в социальной сети X менее чем за сутки.

Текущий дизайн камеры, где два объектива расположены друг под другом, а третий – справа от них, был использован Apple в предыдущих моделях iPhone, включая iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, вышедших в 2019 году.