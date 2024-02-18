Мнение: Приключения псевдонегритянки, деградация американских школ и нравы уличных торговцев в США

1. Чтобы заработать денег и повысить свой социальный статус, некоторые белые американцы притворяются чернокожими. Интересно, многие ли американцы притворяются аналогичным образом представителями других меньшинств? Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Пока мы тут заняты своими делами, ув. друзья, в США граждане массово ржут над одной своей выдающейся соотечественницей.

Несколько лет назад дама по имени Рейчел Долезал, возглавлявшая одну из активистских негритянских группировок за права и казённые деньги, неожиданно попала. Какие-то сволочи выложили в сеть её юношеские фото, и оказалось, что она от природы голубоглазая блондинка, а всё её негритянство — это автозагар и бигуди.

Рейчел разжаловали из негритянок, выгнали из активисток, уволили из Университета Восточного Вашингтона, где она преподавала «Африканские науки», и забыли.

Она тихо спряталась от публики, официально переименовалась в Нкечи Диалло (я сбегал уточнить, Нкечи — это нигерийское имя) и устроилась в какой-то аризонской глуши школьной училкой.

…И тут кто-то обнаружил, что училка с 2021 года ведёт Онлифанз и запостила уже более 600 своих порнофото и видео.

Сейчас Нкечи опять выгнали, опять уволили, публика ржёт. <…>

Ибо нет покоя активистам. А эпоха, в которую мы вступили, благоприятствует тому, чтобы люди с шилом в организме и нюхом на актуалочку могли бесконечно трансформироваться и менять в зависимости от трендов себе хоть пол, хоть расу, хоть имя, хоть биографию.

…Ибо концепция «весь мир вебкам, и люди в нём модели» предполагает, что на самом деле никакого дела нет. А есть только Онлифанз — и меняющиеся способы привлекать аудиторию.

2. Система школьного образования в США тяжело больна (ссылка):



…Институт политики Иллинойса провели исследование в отношении успевающих средней школы. <…>

Они дали достаточно обескураживающий результат. Они показали, что только 35% учащихся с 3 по 8 классы могли читать на уровне класса в 2023 году, в соответствии со стандартами успеваемости. И только 27% достигли уровня владения математикой, соответствующего требованиям своего класса.

Та же ситуация и с SAT («Scholastic Aptitude Test»). Это оценочный стандартизированный тест, предназначенный для определения готовности к приему в высшие учебные заведения США. Результаты были также неутешительны: 32% умели читать и лишь 27% справлялись с математикой на уровне своего класса.

В прошлом году американский миллиардер Майкл Блумберг в колонке издания (надо же!) Bloomberg написал о снижении качества образования в США. Что сегодня многие колледжи и университеты Средний результат вступительного экзамена для колледжа (ACT) (American College Testing) упал до рекордных 19,6 пунктов при максимальных возможных 36.

Только за последний год, говорит миллиардер, доля тех тестируемых, которые не прошли ни одного испытания по всем четырем дисциплинам тестирования, а именно чтение, английский язык, математика и естествознание, увеличилась с 38 до 42%.

Причин деградации школ в США много, все сразу не перечислишь. Из наиболее очевидного: в школах всё больше детей мигрантов, которые зачастую плохо знают английский язык. При этом принуждать детей учиться местные законы не позволяют, а в случае с цветными и чернокожими школьниками можно ещё и нарваться на обвинения в расизме. Наконец, в качестве идеала для подражания американским детям сейчас предлагают не по-настоящему успешных людей, а участников молодёжных банд либо активистов понятно каких меньшинств.

3. Их нравы. Блогер Нью-Йоркер, вернувшийся из США в Россию, рассказывает про неприятный случай, который сделал его отношение к Америке более трезвым (ссылка):