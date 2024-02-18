На избирательных участках введут перерыв на «полдник»

В госдуму внесен законопроект который предусматривает перераспределение испорченных и недействительных бюллетеней на выборах в пользу лидирующего кандидата, а также введение перерыва на «полдник».

– Как установили наши опросы, в большинстве случаев бюллетень портят люди по ошибке, от волнения, когда видят что проголосовали не за своего кандидата и пытаются все исправить, – говорится в пояснительной записке. – Поэтому мы не должны препятствовать волеизъявлению таких избирателей.

Кроме того, законопроект предусматривает часовой перерыв для работников избирательных комиссий с 11-30 до 12-30 по местному времени.

– У работников ТИК должен быть перерыв, полдник, так сказать, – пояснил один из членов центральной избирательной комиссии.

Кроме того, по его словам, участковые избирательные комиссии смогут устанавливать как минимум ещё один часовой перерыв в течение рабочего дня в удобное для них время.

– Наша система голосования настолько демократична, что для того чтобы сделать свой выбор необязательно даже выходить из дома. Просто воспользуйтесь дистанционным электронным голосованием, – напомнил он.

—