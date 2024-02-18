В аэропорту «Шереметьево» установили памятную табличку у гейта, через который прошёл Такер Карлсон

В аэропорту «Шереметьево» состоялась церемония установки памятной таблички над гейтом, через который прошёл Такер Карлсон, когда посещал Россию.

На мероприятии присутствовали вице-мэр Москвы, директор аэропорта, глава Союза журналистов России, митрополит РПЦ, представители прессы и различных общественных организаций.

Надпись на табличке гласит: «1 февраля 2024 года, в 21:54 через этот вход прошёл Такер Карлсон – американский мыслитель, журналист и интеллектуал». После церемонии освящения таблички были произнесены несколько торжественных речей. К примеру, руководитель воздушной гавани рассказал, что несколько дней назад «без особой помпы» аналогичную табличку установили над креслом в VIP-зале, где Карлсон сидел 23 минуты перед отлётом. Слух об этом быстро разнёсся по Москве и теперь это кресло пользуется особой популярностью – многие российские селебрити хотят посидеть в нём, а некоторые признались, что специально для этого покупали авиабилеты.

В свою очередь митрополит, проводивший церемонию освящения, пожелал «всем инородцам хотя бы толику того необычайного живого ума, что есть у Карлсона», и заочно вручил американскому журналисту ведомственную награду РПЦ «За борьбу с Антихристом в логове его». Наконец, представитель мэрии Москвы пообещал, что именем Карлсона назовут сквер в Южном порту после окончания масштабного реновационного проекта.

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