 

9to5Google: в Android появится функция автодозвона в службу поддержки компаний

18.02.2024, 18:45, Разное
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Google Search Labs внедряет новую функцию, позволяющую пользователям автоматически соединяться с представителями служб поддержки компаний при долгом ожидании ответа. Информация об этом появилась на страницах издания 9to5Google.

При использовании функции “Поговорить с живым представителем” пользователю предлагается автоматически соединиться с оператором службы поддержки, когда он набирает номер телефона компании. Бот Google заменяет пользователя в процессе дозвона к службе поддержки, и когда оператор ответит на звонок, бот соединяет его с пользователем.

Изначально новая функция будет доступна на смартфонах Pixel от Google, но позже она может быть расширена и на другие устройства с операционной системой Android.

Важно отметить, что функция “Поговорить с живым представителем” будет совместима не со всеми службами поддержки компаний. На текущий момент список поддерживаемых организаций включает несколько американских предприятий, работающих в области авиаперевозок, телекоммуникаций, ритейла, доставки и страхования.


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