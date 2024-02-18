9to5Google: в Android появится функция автодозвона в службу поддержки компаний

Google Search Labs внедряет новую функцию, позволяющую пользователям автоматически соединяться с представителями служб поддержки компаний при долгом ожидании ответа. Информация об этом появилась на страницах издания 9to5Google.

При использовании функции “Поговорить с живым представителем” пользователю предлагается автоматически соединиться с оператором службы поддержки, когда он набирает номер телефона компании. Бот Google заменяет пользователя в процессе дозвона к службе поддержки, и когда оператор ответит на звонок, бот соединяет его с пользователем.

Изначально новая функция будет доступна на смартфонах Pixel от Google, но позже она может быть расширена и на другие устройства с операционной системой Android.

Важно отметить, что функция “Поговорить с живым представителем” будет совместима не со всеми службами поддержки компаний. На текущий момент список поддерживаемых организаций включает несколько американских предприятий, работающих в области авиаперевозок, телекоммуникаций, ритейла, доставки и страхования.