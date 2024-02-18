 

Депутат Говырин: неиспользуемые машины не освобождаются от уплаты налога

18.02.2024, 17:35, Разное
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Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ответил на вопрос о том, должны ли организации платить транспортный налог за неисправные автомобили, которые давно не эксплуатируются.

Согласно его объяснениям, обязанность по уплате транспортного налога зависит от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования. Таким образом, если автомобиль числится за организацией и не снят с учета в ГИБДД, компания обязана уплачивать налог за него, даже если он не используется.

Говырин подчеркнул важность официальной утилизации автомобилей с полным моральным и физическим износом. Он рекомендовал обращаться либо в пункт приема металла, выдающий соответствующую справку, либо в специальный пункт утилизации.

В случае прекращения регистрации транспортного средства, например, из-за утопления или решения о продаже, Говырин советует снять его с учета, чтобы избежать ненужных налоговых обязательств.

Напомним, что ранее, 25 января, Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов. Законопроект был внесен депутатами фракции «Справедливая РФ — За правду» еще в ноябре 2019 года, но его рассмотрение постоянно переносили.

Также стало известно, что ГД отклонила законопроект, который предлагал ограничить эксплуатацию автоматических систем фиксации нарушений, принадлежащих частным компаниям.


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