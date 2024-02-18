«Чтобы на пенсию особо не рассчитывали» – россиян старшего возраста бесплатно обучат возделывать огороды

Россиян в возрасте от 40 лет будут бесплатно обучать возделывать огороды, содержать скот и птицу – об этом рассказали сразу несколько изданий со ссылками на источники в правительстве.

Масштабная всероссийская программа разрабатывается уже полтора года.

Рабочее, а возможно и окончательное название программы – «Можем сами». В её рамках планируется открыть по всей стране 12 тысяч учебных групп, через которые за 5 лет пройдут 30 млн человек. Собеседник в кабмине рассказал, что это обойдётся в десятки раз дешевле, чем если бы эти люди «достигли определённого возраста и начали состоять на иждивении у государства».

– Проблема заключается в том, что мы вошли в зону турбулентности, будущее экономики малопредсказуемо, – пояснил он. – Это раньше государство могло сорить деньгами, а сейчас нам сейчас надо готовиться к разным сценариям и иждивенцы на шее у страны, разумеется, нежелательны.

Другой собеседник подтвердил: запуская эту программу, государство поможет будущим пенсионерам быть готовыми к «многим вариантам развития событий». Человек, который даже в городских условиях умеет выращивать кур на балконе или возделывает небольшой участок перед домом, сможет обеспечить себя до глубокой старости, не обременяя государство.

– Это достаточно мудрый и продуманный шаг, если не сказать, что большая услуга со стороны государства населению, – считает анонимный источник в рабочей группе по программе «Можем сами». – Не шоковая терапия, а предварительная подготовка людей, чтобы они на пенсии особо не рассчитывали. Многие уже видят, что сейчас происходит на международной арене, с экономикой, и сами готовятся обеспечивать себя, но многие живут как будто в сказочном мире и планируют по достижении пенсионного возраста буквально запрыгнуть на государство и поездить на нём. Не получится.

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