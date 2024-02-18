 

ZDNET: владельцы Samsung Galaxy S24 жалуются на зернистость и полосы на экране

18.02.2024, 16:30, Разное
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После запуска серии Samsung Galaxy S24 многие пользователи столкнулись с проблемами экрана своих смартфонов. Информация об этом поступила от издания ZDNET, которое ссылается на отзывы юзеров на форуме Reddit.

Жалоб на Reddit насчитывает сотни. Пользователи отмечают, что экран их устройств приобретает зернистую текстуру или отображает едва заметные горизонтальные полосы. Эти дефекты особенно заметны на темном или сером фоне, а также при низкой яркости подсветки. Пользователи также заявляют, что подобных проблем не было на флагманских моделях Samsung предыдущих поколений с более низким разрешением экрана.

Один из участников Reddit посетил магазин Samsung и обнаружил те же проблемы на смартфонах, выставленных на витрине. Он предположил, что неисправность может иметь массовый характер.

Некоторые пользователи сообщили, что обращались в сервисные центры Samsung в надежде на решение проблемы. Однако там им не предложили ремонт, а просто заменили устройства на новые. По мнению ZDNET, такое поведение компании указывает на аппаратный характер неисправности, который, вероятно, нельзя исправить обновлением программного обеспечения.


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