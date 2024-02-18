С 1 марта троечников начнут выселять из студенческих общежитий

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал указ «О порядке проживания иногородних студентов в общежитиях федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования».

Согласно документу, с 1 марта 2024 года студенты, получившие хотя бы одну оценку «удовлетворительно» на последней экзаменационной сессии, лишаются места в общежитии на полгода.

– Ни у кого не вызывает вопросов, почему нерадивые троечники не получают стипендию, а ведь право жить в «общаге» – это тоже своего рода льгота и поощрение. Поэтому если студент хочет получить комнату почти бесплатно, он должен хорошо учиться, – пояснил министр.

Как подчёркивают в Минпросвещения, учебные заведения уже получили рекомендации оперативно организовать пересдачу экзаменов для всех желающих в ближайшие дни, чтобы каждый студент имел возможность сохранить место.

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