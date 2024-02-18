Путин заявил, что им начатый конфликт в Украине является для РФ вопросом жизни и смерти

Владимир Путин, президент России, разъяснил ключевые моменты своего последнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он подчеркнул важность исторической части беседы, рассмотрел роль норманской теории в формировании государства и прояснил значение событий на Украине для России.

Путин подчеркнул, что историческая часть интервью была нацелена на помощь Западу в понимании российской перспективы. Он также отметил разницу в историческом опыте, подчеркивая, что РФ имеет тысячелетнюю историю, в то время как США – намного моложе.

Президент дал свою оценку норманской теории, отметив, что корни российской государственности гораздо глубже, чем она предполагает. Он привел примеры исторических фактов, подтверждающих его точку зрения.

Путин объяснил, что интерес к его интервью с Карлсоном связан с жаждой людей узнать правду и получить альтернативную точку зрения. Он не предоставил окончательного ответа на этот вопрос, но выразил уверенность в том, что это желание распространено как в России, так и за её пределами.

Интервью Путина и Карлсона было опубликовано на сайте журналиста и на его страницах в социальных сетях 9 февраля.