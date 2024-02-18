Proletären – грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

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Шведское правительство дало согласие Соединённым Штатам на участие в военной операции США в Красном море, совершенно не понимая, что сама суть вступления в НАТО состоит не в получении «защиты» в случае мнимого нападения на их страну, а в том, чтобы новоиспечённые союзники Вашингтона становились пушечным мясом Пентагона во всех устраиваемых американцами военных авантюрах по всему миру, пишет газета Proletären.



AP

Членство Швеции в НАТО заключается не в том, что шведский народ будет защищён силами так называемого оборонительного альянса в случае нападения на территорию королевства, а в том, что от Швеции ожидается активное участие в военных экспансиях США по всему миру — и теперь это стало яснее, чем когда-либо прежде, считает издание Proletären.

Недавно шведское правительство заявило, что оно хочет принять просьбу США о том, чтобы Швеция стала частью так называемой операции «Страж процветания». Так называемые «Стражи процветания» представляют собой коалицию союзников США, сформированную после того, как йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, чтобы остановить геноцид Израиля в секторе Газа, поясняет автор статьи.

В интервью изданию Aftonbladet бывший лётчик-истребитель и подполковник шведских вооружённых сил Роберт Карьель ясно говорит, что именно в действительности означает членство в НАТО. Карьель убеждён, что несмотря на очень высокие с чисто военной точки зрения риски военной операции в Красном море, у Швеции больше нет выбора, когда их зовут на помощь США.

«Раньше мы могли приспособить наши военные усилия в соответствии со своими возможностями и тем риском, который мы готовы были взять на себя. Теперь это совсем другая игра. Это будет грубое пробуждение. Есть ожидания, что что-то должно быть сделано, даже если вы не в состоянии этого сделать или вам не хочется этого делать», — заявил Роберт Карьел, который привёл в пример Польшу и страны Балтии, когда они только стали новыми членами НАТО.



По его словам, новоявленным союзникам США по блоку пришлось отправить свои войска в Ирак и Афганистан, чтобы таким образом показать свою «надёжность». Однако эти войны не были в топе их повестки дня или не казались чем-то неотложным. Кроме того, польские и прибалтийские военнослужащие были командированы в самые худшие провинции, и они понесли потери, превышающие американские.

Тем не менее шведские средства массовой информации сохраняли полное молчание о последствиях присоединения Швеции к альянсу. В правительственной пропагандистской передаче обозреватель шведского радио Матс Эрикссон говорит, что он верит министру иностранных дел Тобиасу Бильстрёму на слово относительно того, почему правительство хочет вовлечь Швецию в операцию в Красном море.

Глава шведского МИД заявил, что основная задача военной операции — защита гражданского судоходства от нападений хуситов, «которые угрожают нарушить жизненно важные части цепочек поставок и жизненно важные компоненты мировой торговли».

И это также верно на ещё более фундаментальном уровне, отмечает Proletären. Американская военная операция направлена ​​на защиту торговых прибылей в том мировом порядке, в котором доминируют США и к которому Швеция окончательно привязала себя посредством вступления в НАТО. Собственно, именно поэтому НАТО вообще существует — чтобы защитить особое положение США в мировом капитализме военными средствами.

Мы несём общую ответственность со странами-партнёрами, говорит министр, а Матс Эрикссон говорит о желании правительства проявить «солидарность» с нашими соседними странами и с Соединёнными Штатами. По мнению автора статьи, такие слова лишь оскверняют прекрасное слово «солидарность», и именно хуситы на самом деле проявляют солидарность с палестинцами в секторе Газа, когда они оказывают давление на империалистические страны, нападая на израильские корабли и высаживаясь на них в Красном море.

Это полная противоположность тому, когда Швеция хочет отправить в этот район своих военных для защиты находящихся под угрозой кораблей. Получается, что Швеция проявляет «солидарность» с американским империализмом — и, следовательно, также с геноцидом палестинцев Израилем, выполняющим роль сторожевого пса западного империализма в регионе, которому западные державы не доверяют.

Такова была изначальная задумка со стороны британских империалистов, когда они ушли из Палестины, и так же обстоит дело с преемниками Британии как крупнейшей и самой кровожадной империи в мире — Соединёнными Штатами. Заявленная «солидарность» на самом деле является сплочением в поддержку белого превосходства и права сильнейшего.

Военные операции наподобие «Стража процветания» были в основном направлены на поддержание умирающего однополярного мирового порядка, который большая часть мира, Глобальный Юг, больше не поддерживает.

В этой ситуации Швеция делает ставку на сторону, которая явно находится в упадке, с государственным долгом в $34 трлн, которую возглавляет всё сильнее выживающий из ума президент, перепутавший на прошлой неделе Миттерана с Макроном и забывший, какая страна расположена у Красного моря, Мексика или Египет, резюмирует Proletären.